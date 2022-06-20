Kaspersky, 2021'de Türkiye'deki B2B satışlarında yüzde 32'lik büyüme yakaladı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, 2021 yılında Türkiye'de yüzde 33, işletmeden işletmeye (B2B) sektöründe ise yüzde 32 düzeyinde büyüdü.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky, 2021'de istikrarlı bir büyüme ortaya koyarak küresel olarak denetlenmemiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) gelirini yıllık yüzde 6,5 artışla toplam 752 milyon dolara çıkardı. Şirket, salgının ikinci yılını takiben kurumsal satışlardaki büyük artışlarla beraber özellikle B2B kategorisinin yönlendirdiği parlak finansal sonuçlar elde etti. Şirketin küresel performansı, özellikle META (yüzde 16) başta olmak üzere bölgelerin çoğundaki istikrarlı ve olumlu sonuçlardan etkilendi.

Devam eden dijital dönüşüm sürecinin ortasında siber güvenlik çözümlerine olan talep, 2021'de birçok kuruluş için güçlü kalmaya devam etti. Kaspersky, şirketlerin siber güvenlik risklerini azaltırken işlerinin büyümesine ve devam etmesine yardımcı oldu. Şirketin tüm dünyadaki müşterilerini korumak için geliştirdiği inovasyonlar, B2B kategorisinde önemli bir başarı sağladı.

2021'de Kaspersky Kurumsal İş Birimi, şirket tarihindeki en iyi satış sonuçlarına imza atarak stratejik iş alanlarında (kurumsalda geçen yılın aynı dönemine göre kıyasla yüzde 29 artış ve uç nokta haricinde geçen yılın aynı dönemine göre kıyasla yüzde 50 artış) önemli bir büyüme sağladı. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ve Kaspersky Threat Intelligence hizmetleri gibi işletmeleri en karmaşık saldırılardan korumaya yönelik temel çözümler, sırasıyla yüzde 92 ve yüzde 36 gibi önemli artışlara ulaştı.

Kaspersky, stratejik satış geliştirme çabalarının bir sonucu olarak yüzde 9 yıllık artış ve B2B dijital satışlarında yüzde 6 yıllık büyümeyle KOBİ iş segmentinde de önemli bir büyüme elde etti. Çeşitli dijital platformlara yoğunlaşan satın alma faaliyetleri ve yeniden tasarlanmış sadakat taktikleri, B2C dijital segmentinde (yüzde 2 geçen yılın aynı dönemine göre kıyasla artış) satış büyümesi getirdi. Ancak birçok pazarda devam eden karantina kısıtlamaları, B2C perakende segmentini büyük ölçüde etkiledi ve tam toparlanmayı engelledi. Genel olarak, B2C segmenti satışlarda hafif bir düşüş gösterdi.

META bölgesinde Kaspersky'nin satışları yüzde 16 arttı. Türkiye'de Kaspersky yüzde 33 büyürken, şirketin B2B sektöründeki büyümesi yüzde 32 oldu. Kurumsal satışlarda (yüzde 66 artış) ve KOBİ segmentinde (yüzde 8) önemli büyümeler elde edildi.

- "Kurumsal iş birimimiz, şirket tarihindeki en iyi sonuçlara imza attı"

Şirket, Ar-Ge ve teknoloji geliştirmeye sürekli yatırım yaparak tüm müşterilerinin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için ürün portföyünü geliştirmeye odaklanıyor. 2021'de Kaspersky 10 yeni ürün ve hizmeti piyasaya sürdü ve mevcut ürünleri için 250'den fazla büyük ölçekli güncelleme yayınlayarak işlevlerini önemli ölçüde geliştirdi. Örneğin şirketin önde gelen çözümlerinden biri olan Kaspersky Industrial CyberSecurity, yıllık bazda yüzde 63 büyüme gösterdi ve tüm OT (Operasyonel Teknoloji) altyapısının güvenlik izlemesi için servisi merkezi yönetim panosuyla güçlendirildi. Bu pano vakalar, olay analitiği ve daha fazlasıyla zenginleştirilmiş, coğrafi olarak dağıtılmış tüm varlıkların bir haritasını sunuyor. Kaspersky ayrıca 2021'de 137 patent alarak toplam patent sayısını 1.240'a çıkardı.

Kaspersky ayrıca XDR platformunu Secure Access Service Edge (SASE) hizmetiyle güçlendirmek için Brain4Net'i satın alarak hem kurumsal hem KOBİ odağında genişleyen ve dahili olarak geliştirilen servislerle, yerel olarak entegre çapraz ürün ve çözümler sunmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrey Efremov, 2021'de birçok iyi sonuca ulaştıklarını belirterek, "Kurumsal iş birimimiz, piyasaya sürülen birçok yeni ve önemli ürünle şirket tarihindeki en iyi sonuçlara imza attı. Bunu başarmak için şirketi daha dayanıklı, güçlü ve günümüzün zorluklarıyla yüzleşmeye hazır hale getirmeyi amaçlayan yeni bir iş stratejisinin geliştirilmesi dahil olmak üzere pek çok çalışmaya imza attık." ifadelerini kullandı.

Vizyonlarının hem işletmeler hem de tüketiciler olmak üzere tüm müşterilerini olası tüm saldırı vektörlerinden korumak olduğunu aktaran Efremov, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, eksiksiz bir güvenlik ekosistemi oluşturmayı önceliğimiz haline getiriyor. B2B'de böyle bir ekosistem, küçük işletmelerden yönetilen güvenlik hizmeti sağlayıcılarına (MSSP), ulusal düzeydeki güvenlik operasyon merkezlerine (SOC'ler) ve kamu kuruluşlarına kadar her tür müşterinin ihtiyaçlarını karşılamamızı sağlayacaktır. Ayrıca siber güvenlik pazarında tarafsız, bağımsız ve sorumlu bir oyuncu olduğumuzu kanıtlamak için tasarlanan Küresel Şeffaflık Girişimimizi güçlendirmeye devam ediyoruz."

- Küresel Şeffaflık Girişimini ilerletmeye devam etti

Küresel olarak şirketin performansı çoğu bölgede, özellikle Rusya, Baltık Bölgesi, Orta Asya ve Bağımsız Devletler Topluluğunda yıllık yüzde 25, Latin Amerika’da yıllık yüzde 11, Avrupa'da yıllık yüzde 4, Asya-Pasifik Bölgesinde yıllık yüzde 3 arttı. Kuzey Amerika bölgesindeki satış sonuçları ise yıllık yüzde 6 düşüş gösterdi.

Kaspersky, tüketici ve kurumsal siber güvenlik ürünlerinde TOP 3 metriğindeki lider konumunu korudu. 2021'de şirketin ürünleri 75 farklı bağımsız test ve incelemeden geçerek 63'ünde ilk 3 sırada podyum başarısı elde etti. Bunlar arasında 57 tane birincilik vardı. Ayrıca AV-TEST değerlendirmesine göre Kaspersky Endpoint Security Cloud, fidye yazılımı saldırılarına karşı yüzde 100 etkinlik gösterdi ve 10 farklı siber güvenlik sağlayıcısını geride bıraktı.

2021'de Kaspersky, Küresel Şeffaflık Girişimini ilerletmeye devam etti. Şirket, 2020 ve 2021'in ilk yarısında hükümetten, kanun uygulayıcı kurumlardan ve kullanıcılardan veri ve teknik uzmanlık taleplerine ilişkin bilgileri ortaya koyan ilk şeffaflık raporunu yayınladı. Ayrıca şirket, müşterilerine ve iş ortaklarına şirketin ürünleri ve yazılım mimarisi içinde neler olduğu hakkında güncel bilgiler sağlayarak onları güçlendirmek için Yazılım Malzeme Listesini (SBOM) kullanıma sundu.

