Kaspersky, beşinci uluslararası Secur'IT Cup '22 yarışmasını başlattı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, motivasyonu yüksek yetenekli öğrencileri ve güvenliği artırarak teknoloji dünyasını değiştirmeye çalışan genç araştırmacıları uluslararası Secur'IT Cup '22 yarışmasına çağırdığını duyurdu.

Kaspersky açıklamasına göre, "dijital teknolojinin kişilerin hayatında artan penetrasyonuyla birlikte bunların gizliliği ve verileri riske atmadan ihtiyaçlara nasıl hizmet edecekleri" sorusu gündemde olmaya devam ediyor.

Teknolojinin hızla gelişmesi, siber güvenlik endüstrisinin de güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için etkin çözümler sunarak bu duruma ayak uydurmasını gerektiriyor.

Kaspersky, bu amaçla beşinci uluslararası Secur'IT Cup '22 yarışmasını başlattığını duyurdu. Yarışma; genç yetenekleri desteklemeyi, siber güvenlik dünyasına yenilik getirmelerini sağlamayı ve kendi ortamlarındaki sorunları çözmeye yardımcı olabilecek parlak fikirleri gerçek çözümlere dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu yıl yarışma, yeni çözümlere odaklanan 3 temel alan sunarken, bu alanlar; "mobil güvenlik", "yönlendirici güvenliği", "satrançta hileyi önleme" olarak açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Kaspersky, oyunun dijital dünyada daha da popüler hale gelmesi ve çevrim içi turnuvaların yaygınlaşması amacıyla satrancın gelişimini sürekli olarak destekliyor. Ayrıca, bu yıl şirket, "Aile Bakımı" adı altında özel bir kategori sunuyor. Farklı güvenlik konularını kapsayan özel bölümleri olan bu kategori, "Yaşlı Bakımı bölümü, Evcil Hayvan Bakımı bölümü, Aile için Finansman bölümü" olarak detaylandırılıyor.

- "Ekibimiz, şimdiden 6 binden fazla katılımcıyı bir araya getiren projeyle gurur duyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Academy Akademik İşler Grup Müdürü Evgeniya Russkikh, şunları kaydetti:

"Bu yıl olgunluk çağına ulaştığını kesin olarak söyleyebileceğimiz Secur'IT kupasının 5. yıl dönümü. Ekibimiz, şimdiden 6 binden fazla katılımcıyı bir araya getiren projeyle gurur duyuyor. Geçen yıl başlattığımız ve 2022'de de devam ettirdiğimiz önemli bir yenilik, sosyal sorumluluk kategorilerini kapsamımıza eklemek oldu.

Yalnızca siber güvenlikteki teknolojik sorunlara çözüm aramanın değil, aynı zamanda siber güvenlik çözümlerinin savunmasız insan gruplarının yaşamlarını nasıl etkileyebileceği konusunda farkındalık oluşturmaya katkıda bulunmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz. Gelecekte de bu momentumu sürdürmeyi umuyoruz. Tüm katılımcılarımıza yaratıcılık, yenilikçi düşünme ve yarışmamıza katılırken ki deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını diliyorum."

- Çevrim içi kayıt süreci 7 Kasım 2022'de sona erecek

Yarışma için çevrim içi kayıt süreci 7 Kasım 2022'de sona erecek. Bundan sonra katılımcıların ayrıntılı proje açıklaması, araştırma özeti ve proje prototipi göndermeleri için 20 Kasım 2022'ye kadar iki hafta süreleri olacak.

Sektör uzmanlarından ve Kaspersky ekibinden oluşan uzman jüri, tüm projeleri değerlendirecek ve final için bir kısa liste seçecek.

Katılımcılar, yarışmaya bireysel veya takımlar halinde katılabilecek. Ayrıca, Kaspersky Academy, öğrencilerin küresel rekabete kolayca katılmalarına yardımcı olmak için Asya Pasifik, Rusya ve BDT ile META bölgesinde bir dizi yerel etkinlik düzenleyecek. Bu etkinliklerin tarihleri daha sonra açıklanacak.

Final etkinliği, 14 Aralık 2022'de çevrim içi gerçekleşecek ve kazanana 10 bin dolar ödül verilecek. İkinci, seçtikleri profesyonel sertifikanın kapsamına sahip olacak. Üçüncülere küresel MOOC platformlarından birinde seçtikleri profesyonel bir kursa katılma fırsatı verilecek.

