Kaspersky, endüstriyel siber güvenlikteki engelleri belirledi

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin "Dijitalleşme Çağında Endüstriyel Siber Güvenlik" konulu raporu, endüstriyel siber güvenlik projelerinin uygulanmasını engelleyen veya geciktiren unsurları belirledi.

Kaspersky açıklamasına göre, rapora göre en sık karşılaşılan engeller arasında üretimi durduramama (yüzde 34), uzun onay süreçleri (yüzde 31) ve çok fazla karar vericiye sahip olmak (yüzde 23) yer alıyor.

Endüstriyel firmaların uzaktan çalışma, bir gecede dijitalleşme ve yeni hijyen gereksinimleri gibi yeni koşulların yanı sıra kimlik avı saldırılarındaki artış gibi salgın kaynaklı tehditlere de uyum sağlaması gerekiyor.

Kaspersky'nin yaptığı anket, kuruluşların neredeyse yarısının (yüzde 46) salgının bir sonucu olarak operasyonel teknolojiye dair güvenlik önceliklerinde değişiklik görmeyi beklediğini ortaya koydu. Bu, kuruluşların güvenlik stratejilerini anında değiştirmeye ve yeni siber güvenlik uygulamalarını hızla uygulamaya ihtiyaçları olduğunu gösteriyor. Genel olarak zorlayıcı olsa da operasyonel teknolojilerin belirli gereklilikleri nedeniyle uygulama engelleri süreci daha da karmaşık hale getirebilir ve yavaşlatabilir. Bazı kuruluşların, azalan operasyonel teknoloji güvenlik bütçeleriyle (yüzde 24) bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken daha bilinçli olmaları gerekecek.