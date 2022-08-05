Kaspersky, G2 Crowd tarafından "uç nokta güvenliğin lideri" olarak kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin Endpoint Security for Business ürünü, yerleşik inceleme platformu G2'nin 2022 Yaz Ödülleri'nde "Lider" pozisyonuna layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, "Lider" tanımı hem kurumsal hem küçük işletmeler için uç nokta koruma paketlerini kapsıyor. Kaspersky'nin çözümü kategorisinde en hızlı uygulanan ürün olarak övgü aldı ve Küçük İşletme Uç Nokta Koruma Paketleri segmentinde en iyi tahmini yatırım geri dönüşüne (ROI) imza attı.

Çalışanın ağ üzerinden bağlanmak ve iletişim kurmak için kullandığı herhangi bir cihaz uç nokta olarak kabul ediliyor. Bu, kuruluş tarafından kullanılan her cihazın, dizüstü bilgisayarın, akıllı telefonun veya tabletin, hassas bilgilere erişmek için siber suçlular tarafından hedef alınabileceği anlamına geliyor. Uç nokta güvenliği, şirketin ağına erişimi olan tüm cihazları denetleyen ve yöneten çözümler sunarak, güvenlik önlemlerini yaygınlaştırarak ve çeşitli tehditlere karşı koruma sağlayarak ihlallerin önlenmesine yardımcı oluyor.

Yerleşik inceleme platformu G2, kullanıcıların ihtiyaçları için en yüksek puan alan çözümleri belirlemelerine yardımcı olmak için güvenlik ürünü sağlayıcılarını her 3 ayda bir ödüllendiriyor. Değerlendirmeler gerçek kullanıcılardan 1,7 milyondan fazla inceleme içeriyor.

Platformun Yaz Ödüllerinin sonuçları, G2 Crowd kullanıcılarının doğrudan derecelendirmelerine ve incelemelerine dayanıyor. 5 yıldızlı derecelendirmelerin çoğuna sahip olan Kaspersky Endpoint Security for Business, antivirüs (AV) algılama yeteneklerini öven bir kullanıcı tarafından "En İyi Uç Nokta Güvenliği" olarak adlandırıldı. Başka bir kullanıcı, kullanım kolaylığını ve analiz kapsamını vurguladı ve güvenlik yöneticilerinin kurumsal ağa derinlemesine bakması için harika bir kullanıcı arayüzü ve grafiklere sahip olduğunu, kötü amaçlı yazılım tespit yeteneğinin, özellikle EDR açısından diğer birçok rakibinden çok daha iyi olduğunu belirtti. Kaspersky Endpoint Security for Business şu anda 103 beş yıldız puanına sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ivan Vassunov, Kaspersky Endpoint Security for Business'ın özellikle müşterilerinden gelen derecelendirmelerle, Endpoint Security'de lider olarak öne çıkmasından onur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmetlerimizi ve çözümlerimizi kullanıcı geri bildirimlerine göre uyarlamaya devam ediyoruz ve bunun meyvelerini verdiğini, bu tür olumlu eleştirilere yol açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Yeni normalde hibrit modeli kullanarak yaşamaya ve çalışmaya devam ettiğimiz için uç nokta güvenliği özellikle önem kazandı. Küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar bilgi güvenliği olgunluk seviyeleri ne olursa olsun, bu değişen tehdit ortamında işletmelere ihtiyaç duydukları korumayı sağlamak için uç nokta çözümlerimizi oyunun ilerisinde tutmak için çaba göstereceğiz."

