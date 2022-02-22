Kaspersky, Gartner Peer Insights müşterilerinin tercihi oldu

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, 2021 Gartner Peer Insights'a göre bilgisayar tabanlı güvenlik bilinci eğitimi konusunda müşterilerin en yüksek takdirini kazandı.

Şirket açıklamasına göre, bu ödülü alan tek Uç Nokta Koruma Platformu (EPP) satıcısı olan Kaspersky, aynı zamanda EPP ve Güvenlik Farkındalığı (SA) kategorilerinde "Müşterinin Tercihi" statüsüne sahip tek şirket oldu.

Bilgi teknolojileri güvenlik liderlerinin mevcut bilgisayar tabanlı güvenlik bilinci eğitimi teklifleri hakkında bakış açılarını genişletmelerine yardımcı olmak, onlara çeşitli çözümlerin uygulanmasında ve çalıştırılmasında sunulan deneyimler hakkında daha fazla bilgi sağlamak için Gartner Voice of the Customer raporu, Gartner Peer Insights'ın eğitime ilişkin incelemelerini topluyor. Tüm incelemeler, orijinal ve güvenilir olduklarından emin olmak için katı bir doğrulama ve denetleme sürecinden geçiriliyor.

Kaspersky, 2021 Customers Choice ile tanınan dört SA tedarikçisinden biri oldu ve müşterilerin yüzde 98'inin Kaspersky çözümünü tavsiye etmesiyle genel olarak en çok tavsiye edilen satıcı unvanını aldı. Ekim 2021 itibarıyla rapora dahil edilen 104 müşteri incelemesinde Kaspersky, ürün yetenekleri, dağıtım ve destek deneyimi için 5 üzerinden 4,7 puana ulaştı. Ayrıca kullanıcıların yüzde 76'sı Kaspersky Security Awareness ürününe 5 üzerinden 5 puan verdi.

Kaspersky Security Awareness teklifleriyle ilgili müşteri geri bildirimleri; bireysel öğrenme yaklaşımı, verimlilik, uygunluk ve rahatlığa dair övgüler içeriyor.

- "Değerlendirmeler bizim için çok değerli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen imalat sektörü siber güvenlik görevlisi, "Kaspersky Uyarlanabilir Çevrimiçi Eğitim problemlerin çözümüne dayalı bir öğrenme sağlıyor, öğrenciyi baştan sona doğru çalışma zorluğunda tutuyor, aynı konuda farklı yaklaşımlar kullanıyor ve öğrencinin ilerlemesini sürekli olarak takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Perakende sektöründeki bir karar verici de "Kaspersky Automated Security Awareness Platformunu çalışanların günlük iş yaşamlarıyla ilgili olduğu için seçtik. Çalışanların kendilerini tanıyabilecekleri, gerçek yaşamdan örnekler içeren, bilgilerin korunmasına yardımcı olan bir öğrenmeye katkıda bulunuyor. Bu platformu 3 ay kullandıktan sonra personelle ilgili güvenlik olaylarında azalma sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky İş Geliştirme Başkanı Elena Molchanova, sundukları verimli ve pratik güvenlik uygulamaları hakkındaki değerlendirmelerin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, bu bilgileri sürekli eğitim ve VR teknolojileri gibi en son öğrenme teknikleri eşliğinde siber güvenlikle bir araya getirdiklerini kaydetti.

