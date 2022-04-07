Kaspersky, güvenli kişisel veri aktarımı için blok zinciri teknolojisinin patentini aldı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin yeni patentli blok zinciri teknolojisi, veri yönetimi sürecini kolaylaştırırken bilgilerin yasal olarak gönderilmesini ve işlenmesini sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky'nin blok zinciri teknolojisi, veri aktarımları sırasında ilgili tarafların kimlik doğrulama güvenilirliğini garanti ediyor ve bilgi gizliliğini sağlıyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, bu teknoloji için bir patent (US 20210021577 A1) yayınladı.

Anketlere göre şirketlerin yüzde 70'i 2020 ve 2021 yılları arasında kişisel bilgi portföylerini genişletirken, işletmelerin yüzde 53'ü devletin koyduğu siber düzenlemelere uyma konusunda yeterliliklerini doğrulayamıyor. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi mevzuatlar, veri sahipleri üzerindeki yükümlülükleri önemli ölçüde artırırken uyumluluk sürecini kolaylaştırabilecek en yeni veri yönetimi teknolojilerine talep oluşturuyor.

"Dağıtılan kayıtlar kullanarak güvenilir bir taraftan üçüncü bir tarafa kullanıcı verilerini göndermeye yönelik sistemler ve yöntemler" konulu patent, kişisel verilerin yasa dışı aktarım ve işlemeden korunmasına yönelik yöntemleri içeriyor ve işletmelerin yasal gerekliliklere uymasını sağlıyor. Bu teknoloji, Müşteriyi Tanıma (KYC) ve Müşteri Durum Tespiti (CDD) hizmet sağlayıcıları için özellikle önem taşıyor. Kuruluşlar, veri aktarımı meşruiyetinde sorun yaşanması durumunda tarafların kişisel verilerin aktarımına ve işlenmesine ilişkin onayını doğrulamak için blok zinciri ağındaki işlem kayıtlarına başvurabilecek.

- Veri ihlallerini ve kontrolsüz veri aktarımlarını ortadan kaldırıyor

Veriler üzerindeki bu kontrol, kullanıcı verilerinin gönderilmesi sırasında tarafların tüm etkileşimlerinin kaydedildiği bir dağıtım kayıt defteri oluşturulmasıyla sağlanıyor. Patentli yöntem, dağıtım girişlerinin sadece kişisel veri aktarımlarına ilişkin olguları ve tarafların bu aktarımlara ilişkin rızalarına dair kayıtları içermesini sağlıyor. Tüm kayıtlar, patentli ve benzersiz bir şekilde hazırlanmış, imzalanmış, şifrelenmiş ve sınıflandırılmış biçimde tutuluyor.

Bu yaklaşım, genel kayıtların yalnızca doğrudan katılımcılar (gönderici, alıcı ve aktarılan verinin sahibi) tarafından kullanılmasına izin vererek veri ihlallerini ve kontrolsüz veri aktarımlarını ortadan kaldırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Teknolojisinin Mucidi Alexander Sazonov, veri yönetim teknolojilerinin dünya genelinde hızla yükselen bir trend olduğunu belirterek, "Bir siber güvenlik şirketi olarak bu çözümlerin güvenliğine katkıda bulunabilecek yöntemler geliştirmekle ilgileniyoruz. Proje üzerinde çalışırken bu güvenlik sorununu veri aktarımını doğrulamak için teknik yetenekleri kullanırken, bilgilerin blok zinciri üzerinde saklanmadan korunmasını sağlayarak çözdük. Kişisel veri aktarımının meşrulaştırılması araştırma sonuçlarının kullanım şekillerinden sadece biri. Bu teknoloji, ticari destekleyici belgelerin değişimi veya çalışanların B2B elektronik etkileşimlerini imzalama yetkisinin teyidi gibi diğer senaryolarda da uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Kaspersky 2021'de, IFI Claims Direct'in yıllık patent sıralaması analizinde belirtildiği üzere geçen yıl yayınlanan 43 patentle ABD'de patent alan en iyi Rus şirketi seçildi.

