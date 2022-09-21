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Kaspersky, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in anısına çevrim içi hatıra satın alanları uyarıyor

21.09.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova: - "Kraliçeye saygılarını sunmak için birçok kullanıcı, üzerinde onun resmi bulunan bir hatıra ürünü veya jeton satın almaya çalışıyor. Ancak bu tür ürünlerin sunulduğu siteler çoğunlukla güvenliklerini düşünmeyen kişiler tarafından aceleyle oluşturuluyor"

İSTANBUL (A) - Kaspersky uzmanları, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in adını taşıyan ve “Majestelerine saygılarını sunan” kripto paralar ve NFT'ler sunan birkaç yatırım projesi keşfetti.

Kaspersky açıklamasına göre, dünya genelinde büyük ilgi çeken olaylar genellikle birçok kripto yatırım girişimi için cazibe olarak kullanılıyor. Kraliçenin ölümü de istisna değil. Bu tür siteler oldukça yeni ve güvenli olmayabiliyor. Bu nedenle sitenin veri tabanı sızdırılırsa kullanıcıların girdiği tüm kripto cüzdan verileri risk altında kalabiliyor.

Dünyanın en uzun hüküm süren kraliçesinin anısına, internette majestelerini tasvir eden hatıra paralar veya tişörtler satılıyor. Bu tür malların sunulduğu sitelerin çoğu oldukça yeni, hiçbir şekilde güvence altına alınmıyor ve ödeme sırasında kullanıcıyı özel bir güvenli sayfaya aktarmıyor. Sonuç olarak, kart verileri, adres veya kullanıcı adları korumasız kalabiliyor. Bu da sitenin veri tabanı tehlikeye atılırsa bu bilgilerin davetsiz misafirler tarafından çalınabileceği anlamına geliyor.

Bu nedenle çevrim içi olarak herhangi bir hatıra satın alırken, satın almak için yalnızca güvenilir mağazaların tercih edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda mağazanın site adresinin kontrol edilmesi unutulmamalı. Genellikle dolandırıcılar orijinal ünlü markalara benzer kimlik avı sayfaları oluşturuyor. Ayrıca, siber suçlular çoğu zaman kullanıcıların kimlik bilgilerini ve kredi kartı ödeme verilerini elde etmek için diğer mağazalara kıyasla düşük fiyatlar öneriyor. Bu nedenle büyük indirimlere şüpheyle yaklaşılmalı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, "Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü dünyayı sarstı, milyonlarca insanın kalbinde yankılandı. Kraliçeye saygılarını sunmak için birçok kullanıcı, üzerinde onun resmi bulunan bir hatıra ürünü veya jeton satın almaya çalışıyor. Ancak bu tür ürünlerin sunulduğu siteler çoğunlukla güvenliklerini düşünmeyen kişiler tarafından aceleyle oluşturuluyor. Bu tür sitelerden bir şey satın alırken, birçoğunun güvenli olmadığını ve bu tür sayfalara girilen verilerin büyük olasılıkla sızdırılma riski taşıdığı unutulmamalı. Bu nedenle korumak için sağlam ve güvenli bir çözüm kullanılmalı. Ayrıca, yalnızca güvenilir mağazalardan satın almak ve ürünlerdeki aşırı düşük fiyatlardan şüphelenmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Bu son gelişmelerden hareketle çevrim içi alışveriş yaparken güvende olunması için Kaspersky, kullanıcılara şunları öneriyor:

"Verilerinizi ve ödeme bilgilerinizi korumak için çevrimiçi ödeme sayfasının güvenli olduğundan emin olun. Web sayfasının URL'sinin normal HTTP yerine HTTPS ile başlayıp başlamadığını kontrol edin. URL'nin yanında bir kilit simgesi görünmesi gerekir ve bazı tarayıcılarda adres çubuğu yeşile döner. Bunu görmüyorsanız, devam etmeyin. Ziyaret ettiğiniz URL'nin güvenliğini kontrol etmenize yardımcı olabilecek güvenilir bir güvenlik çözümü kullanabilirsiniz. Ayrıca, hassas verilerin çalınmasını önlemek için herhangi bir siteyi korumalı bir kapsayıcıda açmayı düşünebilirsiniz. Tüm yazılımlarınızın güncel olduğundan emin olun. İşletim sisteminizi ve uygulamalarınızı güncelleyin. Saldırganlar giriş elde etmek için yaygın olarak kullanılan programlardaki boşluklardan yararlanırlar."

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