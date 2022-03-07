Kaspersky Managed Detection and Response, Gartner Peer Insights'de en yüksek puanı aldı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Managed Detection and Response ürünü (Kaspersky Yönetilen Tespit ve Karşılık), Gartner Peer Insights müşterilerinden en yüksek değerlendirmeyi aldı. ​​​​​​​

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Gartner Peer Insights, profesyonellerin çeşitli pazarlarda kullandıkları kurumsal teknoloji çözümlerini değerlendirip geri bildirim sağlayabileceği, satıcıdan bağımsız bir inceleme platformu olarak öne çıkıyor. Değerlendirmeyi yapanlar, çok adımlı bir süreçle doğrulanıyor ve uzman analistlerle iş birliği içinde geliştirilen sorulara verdikleri yanıtlar, Gartner standartlarına ve yönergelerine uygun olduklarından emin olmak için değerlendiriliyor.

8 Şubat 2022'ye kadar 33 sektör müşterisi, Gartner Peer Insights kapsamında Kaspersky Managed Detection and Response ürününü inceledi genel olarak beş yıldızla derecelendirdi. Ürünü değerlendirenler arasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Kuzey Amerika'da kamu, hizmet, finans, üretim ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere farklı endüstrilerin temsilcileri yer alıyor.

Müşteriler, Kaspersky Managed Detection and Response hizmetiyle tehdit algılamayı dış kaynak olarak kullanmanın 7/24 sürekli koruma, tehdit korumasında yüksek düzeyde uzmanlık, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı gibi temel avantajları olduğunu vurguladı. Hizmet, Kaspersky'nin profesyonel birimlerinin tehdit avcılığı ve olay müdahalesi konusundaki kapsamlı uzmanlığıyla makine öğrenimi tabanlı bir algılama motoru da dahil olmak üzere algılama teknolojilerini birleştiriyor. Bu sayede müşteriler, örneğin meşru programları taklit ederek algılanmayan tehditlerden bile korunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Sergey Martsynkyan, "Müşterilerimize Kaspersky Managed Detection and Response'u yüksek düzeyde değerlendirdikleri için minnettarız ve siber güvenlik tehditlerini aramayı asla bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Müşterilerimizin işlerini büyütmeye odaklanabilmeleri için işlerini siber risklerden korumak adına güvenlerini kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

