YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kaspersky, Orta Doğulu APT grubu DeftTorero'nun kullandığı yeni taktikleri ortaya çıkardı

Kaspersky, Orta Doğulu APT grubu DeftTorero'nun kullandığı yeni taktikleri ortaya çıkardı

05.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky GReAT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Ariel Jungheit: - "Kuruluşların herkese açık web uygulamalarından kaynaklanan güvenlik açıklarını ve web uygulamalarının dosya bütünlüğünü sürekli olarak izlemelerini tavsiye ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, 2021 yılının ortalarında "Volatile Cedar" olarak da adlandırılan Orta Doğu kaynaklı Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT) grubu DeftTorero tarafından gerçekleştirilen yeni bir saldırı dalgası keşfetti.

Kaspersky açıklamasına göre, ilk kez 2012'de tespit edilen APT grubu özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de kamu, savunma, eğitim, kurumsal şirketler ve telekomünikasyon sektörlerini hedef alıyor.

Volatile Cedar, geçmişte hassas bilgileri toplamak için erişilebilir web sunucularına veya dahili sistemlere yerleştirilen Explosive adlı özel hazırlanmış bir uzaktan erişim Truva atı kullanıyordu.

APT grubu, gereksiz yere dikkat çekmemek için sadece seçilmiş bir avuç hedefe saldırmayı tercih ediyordu. Grup internete açık bir sunucunun kontrolünü ele geçirdiğinde parola doldurma veya yeniden kullanma gibi yöntemlerle çeşitli yollardan dahili ağa sızıyordu.

Kaspersky araştırmacıları, Lübnan kökenli olduğundan şüphelenilen Volatile Cedar'ı 2015'ten beri izliyor. Grup kendini sessize aldığından ve 2021'e kadar yeni bir istihbarat veya izinsiz giriş bildirilmediğinden dolayı Kaspersky uzmanları, tehdit aktörünün TTP'lerinde olası bir değişiklikten şüpheleniyorlardı, yani dosyasız kötü amaçlı yazılım kullandıklarını ve böylece etkinliklerinin tespit edilmesini engellediklerini düşünüyorlardı.

Kaspersky araştırmasının da gösterdiği üzere Volatile Cedar, bir web kabuğu yüklemek için hedef web sunucusunda barındırılan bir dosya yükleme formundan ve/veya web uygulamasındaki komut enjeksiyonuna izin veren güvenlik açığından yararlanmış olabilir. Diğer durumlarda büyük olasılıkla sunucu yöneticileri tarafından önceden yüklenen eklentilerden yararlanıldı ve aynı kuruluştaki sistemlerden alınan sunucu kimlik bilgileri, kötü amaçlı komut dosyası veya web kabuğu dağıtmak için Uzak Masaüstü Protokolü aracılığıyla oturum açmak için kullanıldı.

APT grubu, kötü amaçlı komut dosyasını yüklemenin bir yolunu bulduğunda dahili sistemlere sızmak için ek araçlar bırakmaya odaklandı. Kaspersky'nin izinsiz giriş analizi, toplu olarak dağıtılan neredeyse tüm web kabuklarının bir GitHub hesabından kaynaklandığını ve bunların ya olduğu gibi kullanıldığını ya da biraz değiştirildiğini gösteriyor.

- "APT gruplarının yıllarca fark edilmeden kalmanın yaratıcı yollarını bulduğunu biliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Ariel Jungheit, APT gruplarının yıllarca fark edilmeden kalmanın yaratıcı yollarını bulduğunu bildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"DeftTorero geçmişte yüksek düzeyde bir teknolojik yeteneğe sahip olmasa da zaman şunu kanıtladı ki, açık kaynaklı araçlar, dosyasız saldırılar ve araç modifikasyonu hala kurbanları başarılı bir şekilde tuzağa düşürmek için kullanılıyor. APT grubu arka kapıları kullanarak yalnızca hedefine giden ağ geçitlerini bulmakla kalmıyor, aynı zamanda diğer sunuculara bağlanmak için de bunları kullanabiliyor. Bu tür saldırılar hızla geliştiğinden ve çoğu zaman fark edilemediğinden erken aşamalarda hafifletilmeleri bir zorunluluktur. Bu nedenle kuruluşların herkese açık web uygulamalarından kaynaklanan güvenlik açıklarını ve web uygulamalarının dosya bütünlüğünü sürekli olarak izlemelerini tavsiye ediyoruz."

Kuruluşların APT gruplarının tuzağına düşmemesi için Kaspersky araştırmacıları, web sunucularındaki dosya bütünlüğünün izlenmesi de dahil olmak üzere web güvenlik açıklarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini öneriyor.

Kaspersky araştırmacıları, arada bir web sunucusu yedeklerinin taranması gerektiğine işaret ederek, tehdit aktörünün araçlarından bazılarının yedeklere sızdığını, bu nedenle yedeklerin daha sonraki bir aşamada geri yüklenmesi halinde tehdit aktörünün yeniden kalıcı erişim kazanabildiğini ve kaldığı yerden işine devam edebildiğini belirtiyor.

Kaspersky araştırmacıları, BT yöneticilerinin web uygulamaları, FTP sunucuları gibi herkese açık saldırı odaklarının farkında olması gerektiğini vurguluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FETÖ firarisi eski binbaşı İstanbul'da yakalandıFETÖ firarisi eski binbaşı İstanbul'da yakalandı
Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandıErzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı
Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldüTekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Kaspersky

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:48
Yatsı
20:07
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.