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Kaspersky, portföyüne "Güvenlik Operasyonları ve Tehdit Avı" kursunu ekledi

08.09.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim, kursa altı aylık erişim hakkı ve uygulamalı laboratuvarlar için 100 saatlik eğitim süresinden oluşuyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, "Güvenlik Operasyonları ve Tehdit Avcılığı" uzmanları için yeni çevrimiçi siber güvenlik eğitimini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları tarafından geliştirilen kurs, işletmelerin sıfırdan bir güvenlik operasyon merkezi (SOC) geliştirmesine ve inşa etmesine yardımcı olmanın yanı sıra tehdit avı, olay tespiti ve soruşturmasında SOC'lerin ve güvenlik ekibinin becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kurs, izleyicilere SOC yapısı, tehdit istihbaratı ve ilgili saldırılar konusunda rehberlik ediyor. İsteğe bağlı format ve uygulamalı sanal laboratuvarlar, öğrencinin kendi tercih ettiği hızda eğitim almasına olanak tanıyor.

SOC uzmanlığına dair zorluklar, örneğin personel, bilgi ve beceri eksikliği, kurumlar tarafından iyi bilinen bir konu olarak öne çıkarken, bu alanda profesyonelliği artırma görevi, siber savunmayı geliştirmek ve kariyer basamaklarını tırmanmak adına hem işletmeler hem bireyler için önemli.

Ancak kurumsal güvenlik operasyonları ve tehdit avı söz konusu olduğunda, sektörde kendini kanıtlamış uzmanların deneyimine de güvenmek gerekiyor.

Bu nedenle Kaspersky, Kaspersky Uzman Eğitimi portföyüne "Güvenlik Operasyonları ve Tehdit Avı" adlı yeni bir kurs ekledi.

Kurs Kaspersky SOC Başkanı, Kaspersky SOC Consulting Başkanı, SOC Analisti ve Araştırmacısının dahil olduğu son derece deneyimli kurs liderleri tarafından konuyla ilgili kapsamlı bir kılavuz sunuyor.

Eğitim, güvenlik operasyonları merkezinin yapısına, uzmanlıklara, güvenlik süreçlerine ve araçlarına ek olarak, Windows, Linux ve ağlar için modern saldırıların taktiklerine, tekniklerine, prosedürlerine ve bunlarla nasıl başa çıkılacağına odaklanıyor.

Hizmetler aracılığıyla Windows kimlik bilgilerinin çalınması ve istismar edilmesi, Golden ve Silver biletleri, Linux yeteneklerinin kötüye kullanılması, kimlik sahtekarlığı gibi saldırılar ve daha pek çok şey kurs kapsamında yer alıyor.

- Öğrenciler, erişim kodunun etkinleştirilmesinden sonraki altı ay içinde istedikleri zaman ve yerde eğitimi alabiliyor

Verilen bilgiye göre, kurs sayesinde öğrenciler, siber savunma stratejisinin bir parçası olarak SOC hakkında net bir anlayış kazanacak ve güvenlik izlemeyi nasıl planlayacaklarını, organize edeceklerini, tehdit istihbarat servislerini nasıl kullanacaklarını, ELK yığınıyla kötü niyetli faaliyetleri nasıl tespit edip araştıracaklarını öğrenecekler.

Bu bilgi ve beceriler hem orta hem ileri düzeyde uzmanlığa sahip SOC profesyonelleri de dahil olmak üzere, güvenlik operasyonları ve tehdit avcılığıyla ilgili tüm uzmanlar için geçerli olacak.

Eğitim, kursa altı aylık erişim hakkı ve uygulamalı laboratuvarlar için 100 saatlik eğitim süresinden oluşuyor. Öğrenciler, erişim kodunun etkinleştirilmesinden sonraki altı ay içinde istedikleri zaman ve yerde eğitimi alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky SOC Başkanı Sergey Soldatov, işletmelerin uzman açığını kapatması ve güvenlik operasyonlarının etkinliğini artırması gerektiğini belirterek, "Ek yatırım konusu her zaman hassas olsa da, çevrim içi eğitim bu hedeflere ulaşmak için bir çözüm olabilir. Bu durumları göz önünde bulundurarak tehdit avı, olay müdahalesi ve kötü amaçlı yazılım analizi konusunda bir dizi uzmanlığı kapsayan eğitim kursları geliştirdik. Kaspersky uzman eğitimi, öğrencilerin eğitim sürecini iş görevleriyle birleştirebilmeleri için bizim uzmanlığımızı isteğe bağlı uygun formatla bir araya getiriyor. Kurs ayrıca, bireysel uzmanların daha fazla kariyer fırsatının kilidini açmak üzere kişisel becerilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Uzman Eğitimi hakkında daha fazla bilgiye web sitesinden ulaşılabiliyor.

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