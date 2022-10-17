Kaspersky ve Centerm, uç noktalarda siber bağışıklığı güçlendirmek için mutabakat imzaladı

İSTANBUl (AA) - Kaspersky ve Centerm, siber bağışıklık uç noktalarının oluşturulmasında iş birliği yapmak için bir mutabakat sözleşmesi (MoU) imzaladı.

Kaspersky açıklamasına göre, anlaşma Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen GITEX GLOBAL 2022'de imzalandı.

Bu kapsamda her iki şirketin ortak hedeflerine hizmet edecek olan çözümler, KasperskyOS işletim sistemini ve Centerm donanım platformlarını temel alıyor.

İmzalanan sözleşme kapsamında her iki şirket pazarın uç noktalardaki siber bağışıklık ihtiyaçlarını tespit edecek ve bunları küresel pazar ortamlarında uygulamanın yollarını bulacak.

Kaspersky ve Centerm ayrıca bu alandaki farkındalığı artırmak ve siber bağışıklık çözüm talepleri oluşturmak için işbirliklerinden doğan sonuçları işletmelerin, hükümetlerin ve akademik toplulukların temsilcilerine gösterme fırsatı da yakalayacak.

İş birliğinin bir parçası olarak Kaspersky, KasperskyOS işletim sisteminin yanı sıra ilgili siber bağışıklık ürün ve çözümlerini sağlarken, Centerm kurumsal müşterilere donanım platformlarını (ince istemciler, tabletler ve diğer donanımsal son kullanıcı platformlarını) sağlayacak.

Ayrıca her iki taraf stratejik ortak kimliğiyle birbirlerinin pazarlama faaliyetlerine katılma fırsatına sahip olacak.

- "Geçtiğimiz yıllarda uzaktan çalışmaya dair talebin arttığını gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıllarda uzaktan çalışmaya dair talebin arttığını gördük. Bu durum uzaktan çalışmanın güvenliğini sağlamaya yönelik koruyucu çözümlere olan talebin ve buna bağlı olarak pazarın büyümesine neden oldu. Biz bu tür ürün ve çözümlerimizi KasperskyOS işletim sistemimize dayalı olarak geliştiriyoruz. Ayrıca antivirüs gerektirmeyen, dünyanın ilk siber bağışıklığa sahip ince istemcisi olan Kaspersky Thin Client'ı içeren Kaspersky Secure Remote Workspace ürünümüz buna güzel bir örnek.

Bu ürünün büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve Centerm ile birlikteliğimiz bu inancımızı pekiştiriyor. Yaptığımız bu iş birliği sayesinde kullanıcıların cihazlarını korumak adına başarılı projeleri hayata geçireceğimizi ve birlikte siber bağışıklık vizyonuna katkıda bulunacağımızı umuyorum.”

Centerm Denizaşırı Bölge Satış Direktörü Zheng Xu da, "Kaspersky ve Centerm’in birlikteliği müşterilerin günümüzün zorlu bilgi işlem gereksinimleri için en eksiksiz, güvenilir ve güvenli çözümlere sahip olmalarını kolaylaştırıyor. Centerm olarak bunu müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış siber güvenlik çözümleri sunmaya yönelik büyük bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

