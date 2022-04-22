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Kaspersky ve Sangal Esports iş birliklerini yeniledi

22.04.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky Türkiye Bölge Temsilcisi Mücahit Hoşcan: - "Sangal Esports'un Türkiye'deki ve yurt dışındaki başarılarından gurur duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, Sangal Esports ile iş birliği anlaşmasını yenilediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sangal Esports ile iş birliği verimli bir şekilde devam eden Kaspersky, anlaşmayı yenilemenin yanı sıra takımın resmi sponsoru oldu.

Ulusal ve uluslararası birçok turnuvada şampiyonluklar kazanarak öne çıkan Sangal Esports, espor kategorisinde Kaspersky'nin Türkiye elçisi olmaya devam ederken, ekip üyelerinin cihazları Kaspersky yazılımı ile korunacak.

Açıklamada değerlendirmelerine Kaspersky Türkiye Bölge Temsilcisi Mücahit Hoşcan, "Sangal Esports'un Türkiye'deki ve yurtdışındaki başarılarından gurur duyuyoruz. 21-24 Nisan tarihlerinde Romanya'da gerçekleştirilecek olan 2022 PGL Major adlı prestijli turnuvada, Sangal takımını Kaspersky logolu formalarıyla görmekten mutluluk duyacağız. Onlara iyi şanslar diliyoruz ve Kaspersky korumasının her zaman yanlarında olacağını belirtmek isteriz." ifadesini kullandı.

Sangal Esports Kurucu Ortağı Emre Ergül, "Oyunculara yönelik siber tehditler konusunda farkındalığı artırmak için tekrar ortağımız Kaspersky'le devam etmekten gurur duyuyoruz. Hedefimiz, hayranlarımızın performans kaybı yaşamadan siber suçlulara karşı maksimum güvenliğini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

-Oyuncuları hedefleyen tehditlerin sayısı da artıyor

Açıklamaya göre, oyuncular ve hesapları, siber suçlular için yüksek değerde bir hedef oluyor. Temmuz 2020'den Haziran 2021'e kadar 300 binden fazla kullanıcı, kişisel bilgileri, parayı, kripto para birimlerini ve hesap erişim verilerini hedef alan, oyunlarla ilgili çeşitli kötü amaçlı yazılımlarla karşılaştı. Salgın, video oyun sektörü üzerinde de derin bir etkiye sahip. PC ve mobil oyun kullanıcılarına yönelik saldırıların artmasına neden oldu.

Oyuncuları hedefleyen tehditlerin sayısı da artıyor ve gerçek önerilerden farklı bir planı görsel olarak tanımak standart kullanıcılar için hala zor oluyor. Böyle bir durumda, kullanıcıların kendilerini korumalarının en iyi yolu, dikkatli olmak ve insan algısı başarısız olduğunda bir tehdidi tespit etmeye yardımcı olabilecek güvenilir teknolojiyi kullanmaktan geçiyor.

Oyun oynarken güvende kalmak için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

"Güçlü parolalar kullanılmalıdır: Her hesap için özel bir parola seçmek ve güvenli parolaların kullanımını kolaylaştırmak için Kaspersky Password Manager'ın desteği alınabilir. Uygulamalar yalnızca Apple App Store, Google Play veya Amazon Appstore gibi resmi mağazalardan indirilmelidir. Bu mağazalardaki uygulamalar da yüzde 100 güvenli değildir, ancak en azından mağaza temsilcileri tarafından kontrol edilirler ve bir filtreleme sistemleri vardır. Her uygulama kolayca bu mağazalara giremez. Oyun sohbeti yapılırken gelen harici site bağlantılarına tıklanmamalı, kullanıcı adı ve şifre girilmesini isteyen herhangi bir kaynağın adresi dikkatlice kontrol edilmelidir, sayfa sahte olabilir. Korsan yazılımların ve diğer yasa dışı içeriklerin indirilmesinden kaçınılmalıdır. Yasal bir web sitesinden başka bir web sayfasına yönlendirilme yapıldığında da bu durum geçerlidir. Özellikle oyun oynarken bilgisayarı yavaşlatmayacaksa, çok yardımcı olacak güçlü bir güvenlik çözümü kullanılmadır. Kaspersky Internet Security, olası tüm siber tehditlerden korurken, Steam gibi oyun hizmetleriyle sorunsuz çalışır. 4 Mayıs'a kadar sürecek özel teklifle Kaspersky Internet Security veya başka herhangi bir güvenlik paketi satın alınabilir."

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