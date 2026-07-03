Kassoum Ouattara, Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı

Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından minyatür kale taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından salon çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş’ın yeni transferi Fransız oyuncu yeni transfer Kassoum Ouattara da antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 10.00’da sahada ve 17.00’de salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır