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Kassoum Ouattara, Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovakya’nın Bratislava kentinde kamp yaptığı otelde akşam yaptığı antrenmanla devam ederken, yeni transfer Kassoum Ouattara da takımla ilk idmanına çıktı.

Kassoum Ouattara, Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı

Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Kassoum Ouattara, Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı 1

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından minyatür kale taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından salon çalışmasıyla tamamlandı.

Kassoum Ouattara, Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı 2

Beşiktaş’ın yeni transferi Fransız oyuncu yeni transfer Kassoum Ouattara da antrenmanda yer aldı.

Kassoum Ouattara, Beşiktaş formasıyla ilk antrenmanına çıktı 3

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 10.00’da sahada ve 17.00’de salonda yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Kassoum Ouattara
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