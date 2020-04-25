YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaş’ta 10 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

Kaş’ta 10 bin çocuğa 23 Nisan hediyesi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçede 10 bin çocuğa oyuncak dağıtımı sürüyor.Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocukları unutmadı.

Kaş Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçede 10 bin çocuğa oyuncak dağıtımı sürüyor.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocukları unutmadı. Bayram coşkusunu bu yıl evlerinde yaşamak zorunda kalan çocuklar için Kaş Belediyesi 10 bin oyuncak hazırladı.
Bayramı evinde geçirmek zorunda olan çocukların yüzü hazırlanan oyuncaklar ile güldü. İçişleri Bakanlığı’nın 31 ilde uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe genelinde kapı kapı dolaşan Kaş Belediyesi ekipleri miniklerin bayramını kutlayarak, oyuncaklarını dağıttı. Müzikli 23 Nisan minibüsü ile yola çıkan ekipleri mahallelerde çocuklar ve aileleri karşıladı. Gezici araçtan yapılan müzik yayını ile eğlenen ve dağıtılan oyuncakları alan çocuklar mutlu olduklarını söyleyerek, belediye başkanına teşekkür etti.
Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Mutlu Ulutaş, “Çocuklarımız 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmasın diye bu coşkuyu onların evlerine taşımaya karar verdik. Yarınlarımızın geleceği çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır. Salgınla mücadelede çocuklarımıza da sorumluluk düşüyor. Sizlerden isteğim, bu süreçte evlerinizde kalmanız. Bu zor günler tabii geçecek ve yine coşku ile birlikte 23 Nisan’ı kutlayacağız” dedi.
Oyuncakların 54 mahallede evlerinden çıkamayan çocuklara dağıtımı devam ettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Karantina altındaki Türk vatandaşlarına ramazan nostaljisi

Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Boyabat’ta taburcu olan hastalar alkışlarla evlerine gönderildi

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

Binlerce aileye ramazan desteği

Binlerce aileye ramazan desteği

Antalya Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Atlas Eczanesi
Muratpasa
Feyza Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Erdoğan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalyasporlu futbolcu Podolski futbolu özledi

Antalyasporlu futbolcu Podolski futbolu özledi

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

Kimsenin Burnunun Kanamadığı Kazada Tartışmayı Sabırlı Polis Bitirdi

Kimsenin Burnunun Kanamadığı Kazada Tartışmayı Sabırlı Polis Bitirdi

Manavgat'ta Yatılı Hafızlık Eğitim Kursuna Kayıtlar Başladı

Manavgat'ta Yatılı Hafızlık Eğitim Kursuna Kayıtlar Başladı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.