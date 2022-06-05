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Kaş'ta deniz dibinde atık istasyonları oluşturuluyor

05.06.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş'ta deniz dibinde atık istasyonları oluşturuluyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kirliliği önlemek amacıyla denizde çöp konteynerlerine benzer atık istasyonları oluşturuluyor.

Popüler dalış destinasyonları arasında yer alan ilçede Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği (STH), Kaş Su Altı Derneği (KASAD) ve dernek üyesi dalış merkezleri iş birliğinde "Kayıtsız Kalma" projesi hazırlandı.

Denizdeki katı atıkların bertaraf edilmesi amaçlanan proje kapsamında, su altında çöp konteynerlerine benzer kafes şeklindeki atık istasyonları yerleştirilmeye başlandı.

Bölgede dalış yapanlar, karşılaştıkları atıkları kafeslere atarak denizin daha temiz olmasına katkı sağlayacak.

İlk istasyon, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu dalgıçlar tarafından Hidayet Koyu'na konuldu.

Yazıcı, yaptığı açıklamada, deniz ve çevresel kirliliğine yönelik ciddi projeler hayata geçirildiğini söyledi.

Hidayet Koyu'nun ardından Fener, Kanyon, Güvercin Ada bölgelerine de benzer kafeslerden bırakacaklarını belirten Yazıcı, "STH gönüllülerince periyodik olarak izlenecek istasyonlarda biriken katı atıklar, belirlenen noktalarda toplanacak. Atıklar daha sonra belediye yetkililerine teslim edilecek. Umarım bu tür faaliyetler, çevresel kirliliği minimum düzeye indirir." dedi.

Kaş Belediye Başkan Yardımcısı Salih Usta da denize bırakılan konteynerlerin sık sık takibinin yapılacağını bildirdi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm tesisi kuracaklarını dile getiren Usta, sürdürülebilir bir yaşam için çevrenin en iyi şekilde korunması ve gelecek nesillere temiz bırakılması gerektiğini kaydetti.

Bu arada, istasyonun su altına yerleştirmesi su altı fotoğrafçısı Nejdet Demirtaş tarafından görüntülendi.

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