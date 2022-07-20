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Kaş'ta deniz yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu

20.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş'ta deniz yüzeyinde ölü caretta caretta bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde deniz yüzeyinde ölü bir caretta caretta bulundu.

Kanyon dalış noktasında nesli tükenme tehlikesi altındaki bir carettta carettanın su yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden dalış eğitmeni Gürsel Tüzel, bölgeye gitti.

Deniz kaplumbağasının ölmüş olduğunu gören Tüzel, durumu yetkililere bildirdi.

Kıyıya çıkarılan kaplumbağanın ölüm nedeninin tespiti için inceleme yapılacak.

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