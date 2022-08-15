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Kaş'ta Gömbe Yörük Şenliği düzenlendi

15.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş'ta Gömbe Yörük Şenliği düzenlendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Yörük Şenliği düzenlendi.

Kaş Belediyesince gerçekleştirilen şenlik kapsamında Yörüklerin yaylaya göçleri canlandırıldı.

Etkinlik, Yörük göçü duası ile başladı. Ardından şenliğin katılımcıları ve bölgede yaşayan vatandaşlar Yeşilbarak ve Sıçak mevkileri arasında yaklaşık 2 kilometrede temsili Yörük göçü yürüyüşü yaptı.

Yörüklerin yaylaya göçlerinin canlandırıldığı programda, geleneksel kıyafetleri giyenler, geçmişte kullanılan tarım aletlerinin yanı sıra at, eşek, deve, keçi, koyun ve köpeklerle yürüdü.

Şenlik çerçevesinde yerel sanatçılar sahne aldı, keşkek dövüldü, çörek pişirildi, ayran ve kar şerbeti ikram edildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Yörük kültürünü yaşattıkları etkinliklerle yaylalara da hayat vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ulutaş, "Aslımızı unutmayacağız. Neslimizi de inşallah en güzel günlere doğru yürüteceğiz.
Yörüklerin hayatını bilmek, Yörüklerin hayatının içinde olmak, o havayı teneffüs etmek çok muazzam bir şey. Yakınlarımızda Yörük obalarımız var. Yörükler buraları yurt edinmiş, Anadolu'dan gelmişler, buraya bayrağımızı dikmişler. Allah'a şükürler olsun, bu bayrak dalgalanmaya devam ediyor ve devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bir Yörük çocuğu olduğunu belirten Ulutaş, gelenek ve görenekleri yaşatırken Kaş'ın her noktasına hizmet götürdüklerini kaydetti.

Kaş'a yapılan hizmetlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanların ve milletvekillerinin katkısının büyük olduğuna vurgu yapan Ulutaş, birlik ve beraberliği pekiştirici Gömbe Yörük Şenliği gibi etkinliklerin süreceğini bildirdi.

Şenlikte konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Ben de bir Yörük evladıyım, tüm Yörüklere selamımı götür." sözleriyle selam gönderdiğini belirterek, "Yörük kültüründeki sevgiyi, merhameti, kardeşliği tüm dünyaya yayacağız." dedi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

Şenlikte, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Yörük Türkmen derneklerinden katılımcılar da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaş ilçesi koyun deve göç eşek

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