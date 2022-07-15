Kaş'ta restore edilen Süleyman Çavuş Camisi ibadete açıldı

Kaş ilçesinde, "Süleyman Çavuş" diye tanınan hayırsever Süleyman Yıldırım tarafından 1932'de taş ve ahşap mimari tarzında inşa ettirilen Süleyman Çavuş Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Kaş Belediyesince aslına uygun restore edilen caminin açılışına AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Atay Uslu, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Çelik, camileri restore etmenin inançları ve milli görevleri olduğunu belirterek, "Bu görevimizi de en iyi şekilde yapacağız. Bu restorasyonlar, eserler, bizim kimliğimiz açısından çok önemli." dedi.

Milletvekili Uslu ise Belediye Başkanı Ulutaş'ın başarılı işler ortaya koyduğunu ve kendisine teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaş tarihini ayağa kaldırma anlamında farklı çalışmalar yaptıklarını belirten Uslu, "Yapmaya da devam edeceğiz. Onlardan biri Patara. Cumhurbaşkanımız Patara yılı ilan ettikten sonra oradaki medeniyetin, tarihin, ayağa kaldırılması anlamında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Tiyatronun ayağa kaldırılması, karşılama merkezinin yapılması ve Sultan Abdülhamit Han Telsiz Telgraf Müzesi'nin yapılması çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Kaymakam Yazıcı, Türk milletinin tarihi boyunca nice abideler diktiğini, İslamiyet'i en güzel semboller ve mabetlerle nesillere aktardığını ifade ederek, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Ulutaş ise 1881 yılında yapılan Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini sergileyen Kalkan Lami Bey Camisi'nin de eş zamanlı restore edildiğini kaydetti.

Bu mirasın gelecek kuşaklara taşınmasının önemli olduğunu dile getiren Ulutaş, "Hem geçmişimize sahip çıkacağız hem de bugünü önemsiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından cami dualar eşliğinde açıldı.

