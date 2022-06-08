Kaş'ta sahile vuran yunus telef oldu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'na vuran yunus, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Patara Plajı'nda bir yunusun kıyıya vurduğunu görenlerin haber vermesiyle Fethiye ile Kaş-Kalkan AKUT ekipleri ve Kaş Belediyesi veteriner hekimi plaja sevk edildi.

Ekiplerce kıyıdan bota taşınarak denize bırakılmak istenen yunus, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



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