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Kaş'ta sahile vuran yunus telef oldu

08.06.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş'ta sahile vuran yunus telef oldu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Plajı'na vuran yunus, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Patara Plajı'nda bir yunusun kıyıya vurduğunu görenlerin haber vermesiyle Fethiye ile Kaş-Kalkan AKUT ekipleri ve Kaş Belediyesi veteriner hekimi plaja sevk edildi.

Ekiplerce kıyıdan bota taşınarak denize bırakılmak istenen yunus, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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