Kastamonu Adliyesi ve cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri artırıldı

Kastamonu Adliyesi ve cezaevlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri artırıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle Kastamonu Adliyesi, bağı adliyeler, Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Araç Açık Ceza İnfaz Kurumunda dezenfekte önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Cezaevinde bulunan personelle kendilerine emanet edilen hükümlü ve tutukluların salgından etkilenmemesi için bir dizi tedbir aldıklarını bildiren Uzun, şunları kaydetti:

"Tüm hükümlü ve tutuklular salgın hakkında bilgilendirildi. Oda ve koğuşlara yeteri kadar düzenli olarak temizlik maddesi verilmeye başlanmış, tüm kurumun çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi sağlanmıştır. Tüm taşıtlarımız, araç gereçlerimiz, koğuşlar ve ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonu sağlanarak kapalı ortamların sık sık havalandırılması sağlanmaktadır.

Ayrıca koğuşlarda çamaşır suyu, temizlik maddeleri ile kişisel temizlik için sıvı sabun bulundurulması sağlanmıştır."

Ziyaretçi girişlerine ve uygun görülen alanlara el dezenfektanları konulduğunu belirten Uzun, kapalı ceza infaz kurumunun ziyaretçi kayıt, mahkum kabul, personel giriş ve revir kısmı ile açık cezaevi girişinde 5 ateş ölçerle personelin, hükümlü ve tutukluların, avukatların ve kuruma giriş yapanların ateşinin ölçüldüğünü ifade etti.