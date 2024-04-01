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Kastamonu Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Baltacı'dan açıklama:

AA AA
01.04.2024 08:49
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Kastamonu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Hasan Baltacı, "Biz, zafer kutlamasında değiliz. Bütün Kastamonu'yu kucaklayacağız." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Baltacı'dan açıklama:

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Seçim otobüsünden kalabalığa seslenen Baltacı, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bizim Hasan'ı anlatmamız lazım. 'Bizim Hasan' kocaman bir aile. 'Bizim Hasan' umut eden, mücadele eden, kararlılıkla, inançla memleketine sahip çıkanlardır. 'Bizim Hasan' isimsiz bir kahramandır, gece gündüz çalışandır. Biz, hepimiz, 'Bizim Hasan'ız. İyi ki varsınız. Biz, zafer kutlamasında değiliz. Bütün Kastamonu'yu kucaklayacağız."

Kastamonu Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Baltacı'dan açıklama

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Baltacı CHP

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