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Kastamonu Belediyesi 20 bin maske 10 bin eldiven dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

Evden çıkamayan 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunanların maskeleri zabıta ekiplerince evlerine bırakılıyor

Kastamonu Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 bin maske 10 bin eldiven dağıtıldı.

Salgın dolayısıyla sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar Kastamonu Belediyesi Alo 153 Hilal Masa hattını arayıp maske talebinde bulunabiliyorlar. Talebi alan trafik zabıta ekipleri ihtiyaç sahibine maskelerini hızla ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronovirüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin maske dağıttıklarını söyledi.

Pazar yerlerinde gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Vidinlioğlu, "Öncelikle buralarda maske ve eldiven dağıtımına başladık. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların evlerine zabıtamız tarafından maskeleri bırakılıyor." dedi.

Gelen taleplere hemen karşılık verdiklerini belirten Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Evinden çıkamayan vatandaşlarımızdan Alo 153 hattına iki günde 200 talep geldi. Ekiplerimiz iki günde yaklaşık 1000 maske dağıtımı yaptı. Sokağa çıkma yasağı olmayan vatandaşlarımız Kastamonu Belediyesi hizmet binamızdan ve mahalle muhtarlıklarından maskelerini temin edebilecekler. Bizler gücümüz yettiğince maske dağıtımını sürdüreceğiz. Kovid-19 salgınıyla mücadele süresince 10 bin eldiven dağıtımı da yaptık. Ayrıca tüm mahalle ve sokaklarımızı dezenfektanlı su ile yıkadık. Ekiplerimiz mahalle ve sokaklarımızı ikinci kez dezenfektanlı su ile yıkıyor. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Tedbirlerimizi en üst seviyede almaya çalışıyoruz."

Vidinlioğlu, bireyleri evden çıkmamaları konusunda da uyararak "Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz ise evde kalmaları ve kurallara uymalarıdır." diye konuştu.

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