YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Belediyesi sosyal medya üzerinden moral konseri verecek

Kastamonu Belediyesi sosyal medya üzerinden moral konseri verecek

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.04.2020 16:45 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi sosyal medya üzerinden moral konseri verecek

Kastamonu Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine çerçevesinde evde kalan vatandaşlara moral konseri verilecek.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte koronavirüs tedbirlerini sürdürdüklerini söyledi.

Sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için evde kalmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Doğal olarak bu süreç hepimiz için biraz sıkıcı geçse de sağlıklı geçiyor. Sağlığımız için evde kalmaya devam edelim." dedi.

Bu süreci sıkıcı olmaktan çıkarmak için moral konseri düzenleyeceklerini belirten Vidinlioğlu, "Siz evlerinizde kalırken biz de sizin için güzel bir konser programı tertip ettik. Facebook sayfamızdan canlı yayınlayacağımız Şehri Dilara konser programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Vidinlioğlu, konserin yarın akşam 21.30'da başlayacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası... Torosların sembolü! Onu koparan yandı, cezası...
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu moral konseri sosyal medya

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Kastamonu Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:36
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
19:48
Yatsı
21:20

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Can Eczanesi
Merkez
Kastamonu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Devrekani’de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak

Devrekani’de gönüllülerin ürettiği maskeler ücretsiz dağıtılacak

Daday’da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

Daday’da jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.