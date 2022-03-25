Kastamonu Belediyespor, Hırvat Katarina Jezic'i transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Hırvat Katarina Jezic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Katarina Jezic'le gelecek sezon için sözeleşme imazalandığı duyuruldu.

Katarina Jezic'in pivot olarak oynadığına işaret edilen açıklamada, "Macaristan temsilcisi Siofok'ta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon başarımız için mücadele edecek. Hırvatistan ile Avrupa hentbolunun önemli isimlerinden Jezic, hızı, gücü ve mücadelesiyle başarımıza odaklanacak." ifadelerine yer verildi.

Hırvatistan'ın HC Lokomotiva Zagreb, Karadağ'ın Buducnost BEMAX, Romanya'nın CS Minaur Baia Mare ve Macaristan'ın Siofok takımlarında forma giyen Hırvat oyuncunun, son 3 sezondur Siofok formasıyla mücadele ettiği, 2011-12 sezonundan beri aralıksız Avrupa kupalarında boy gösterdiği, 2014 yılında da Hentbol Planet tarafından "Dünyanın en iyi genç pivotu" seçildiği aktarıldı.

