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Kastamonu Belediyespor, MKS Perla maçı hazırlıklarını tamamladı

13.02.2021 21:00 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Belediyespor, MKS Perla maçı hazırlıklarını tamamladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Ligi'nde 15 Şubat Pazartesi günü Polonya deplasmanında karşılaşacağı MKS Perla maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenörü Helle Thomsen yönetiminde Atatürk Spor Salonu'nda karşılaşma için son antrenmanını gerçekleştirdi.

Thomsen, AA muhabirine, güzel bir maç olmasını istediklerini söyledi.

Gruptan çıkma şansları olduğunu dile getiren Thomsen, "Grupta lider olma şansımız da var. Lider olmak istiyoruz. Galibiyetin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu maçı kazanmak için odaklanıyoruz." dedi.

Avantaj elde etmek istediklerini vurgulayan Thomsen, "Kendi sahamızda oynadığımız ilk maçta berabere kaldık. Polonya'da kazanarak bu durumu avantaja çevirmek istiyoruz. İlk maç öncesinde oyuncular çok fazla birlikte antrenman yapmamıştı. Şimdi daha fazla antrenman yaptık. Bu maç Kastamonu hentbolu için de önemli." diye konuştu.

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