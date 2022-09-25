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Kastamonu Belediyespor-Rapid Bükreş maçının ardından

25.09.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Claus Mogensen: - "İlk yarının sonuna doğru kaçırdığımız şanslar maçı değiştirdi"

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Romanya'nın Rapid Bükreş takımına sahasında 26-33 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Claus Mogensen, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Claus Mogensen, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını söyledi.

Maç içerisinde bir çok fırsatı kaçırdıklarını anlatan Mogensen, "İlk yarının sonuna doğru kaçırdığımız şanslar maçı değiştirdi. İkinci yarıda yaklaştık. İkinci yarının sonunda aldığımız çok fazla 2 dakika cezalarıyla beraber sonuç bu şekilde." dedi.

Rapid Bükreş antrenörü Carlos Viver ise maça iyi başlamadıklarını ancak daha sonra adım adım ilerlediklerini anlatarak, "Kastamonu iyi bir takım. İyi durumda oyuncuları var. Defansta çok iyi değildik. Yoğun bir hafta geçirdik takımı biraz yorgun gördüm." diye konuştu.

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