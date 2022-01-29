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Kastamonu Belediyespor-Savehof maçının ardından

29.01.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal: "Bu maçı kaybetmemizle artık gruptan çıkma şansımız kalmadı" - Savehof Antrenörü Rasmus Overby: "Özellikle ikinci yarıda savunmada çok koşarak iyi mücadele gösterdik"

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. hafta maçında konuk ettiği İsveç'in Savehof takımına 29-26 yenilen Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, ortaya koydukları mücadelenin ilerisi için ışık verdiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Günal, zor bir maç olduğuna işaret etti.

Galip gelmek için sahaya çıktıklarını anlatan Günal, "Önemli olan takımın galip gelmesiydi ama maalesef olmadı. Soyunma odasında da arkadaşlarıma söyledim. Oyuncuların ortaya koydukları mücadele ilerisi için ışık verdi. Rakip takımı tebrik ediyorum. Bu maçı alsaydık matematiksel olarak şansımız devam ediyordu. Bu maçı kaybetmemizle artık gruptan çıkma şansımız kalmadı." diye konuştu.

Takımdaki görevine yeni geldiğini hatırlatan Günal, "Takım olarak daha iki idman yaptık. Bu maçı kaybetmemizin sebebinin yaptığımız basit hatalar olduğunu düşünüyorum. Önemli olan oyuncuların sahaya yansıttığı ruh. Belki bugün bariz pozisyonlar kaçmış olabilir ama takım içinde o ruhu taşıdığı sürece sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.

Savehof Antrenörü Rasmus Overby ise çok zor bir maç olduğunu dile getirerek, "Böyle bir kalabalıkta, atmosferde oynamak bizim için çok güzeldi. Özellikle bugünkü galibiyetten çok mutluyum. Zor bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Özellikle ikinci yarıda savunmada çok koşarak iyi mücadele gösterdik. Bence iki takım arasında farkı gösteren unsur buydu." ifadelerini kullandı.

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