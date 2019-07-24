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Kastamonu'da denizde hortum paniği!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 24.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Karadeniz’de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.

Kastamonu'da denizde hortum paniği!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bulunan Tuğ Tepesinde oluşan hortum oluştu. Cide sahilini dolanan ve yaklaşık 3 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DENİZDE YÜZMEYE DEVAM ETTİLER

Denizin içinde gerçekleşen hortuma rağmen bazı vatandaşlar denizde yüzmeye devam ederken, kısa süreli oluşan hortum korkuttu.

Kaynak: İHA

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hortum KASTAMONU

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