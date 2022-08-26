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Kastamonu, Karabük ve Bolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

26.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu, Karabük ve Bolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kastamonu, Karabük ve Bolu'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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