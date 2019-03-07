Hiç maç yapmadan şampiyon oldular

Bu sezon 4 kulübün katılımıyla düzenlenmesi planlanan ligde, 2 takım çekildi, bir ekip ise maçlara çıkmadı. Hiç maç yapmadan, hükmen galibiyetler sonucu 18 puan toplayan İl Özel İdare Köy Hizmetleri şampiyonluğa ulaştı. Kulüp, şampiyon olması nedeniyle Kastamonu'yu Türkiye Şampiyonası gruplarında temsil edecek.

Kulüp başkanı Nida Sinsi, 4 yıldır sayısı artarak devam eden altyapı takımlarına sahip olduklarını belirtti. Sezon başında 4 takımın katılacağı bir lig oluşturulduğunu anlatan Sinsi, "Fakat diğer takımlar bazı maddi zorluklar ve başka sebepler neticesinde ligden çekildi. Son kalan rakibimiz de maçlara çıkmayacağını bildirdi. Biz hiç maç yapamadan şampiyon olduk" dedi.

Futbolcuların gelişimlerini sağlayabilmek için maç yapmalarının önemli olduğuna işaret eden Sinsi, şunları söyledi:

"Buruk bir şampiyonluk yaşadık. Bu bizim çok hoşumuza gitmedi. Gelecek vadettiğini düşündüğümüz bir yaş grubunun maç yapamamış olması bizi endişeye sevk ediyor. Gruplarda şu an için hangi takımlarla mücadele edeceğimiz belli değil. Daha önceki senelerde final oynamışlığımız var ama son maçlarda elendiğimiz de oldu. Kastamonu'yu temsil eden bir takım olarak gruplardan bir üst seviyeye çıkmak her zaman hedefimizdir."