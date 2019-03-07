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Hiç maç yapmadan şampiyon oldular

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 07.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

Kastamonu 15 Yaş Altı Futbol Ligi'nde İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü, Bu sezon 4 kulübün katılımıyla düzenlenmesi planlanan ligde, 2 takım çekilip, biri de maçlara çıkmayınca hiç maç yapmadan şampiyon oldu.

Hiç maç yapmadan şampiyon oldular

Bu sezon 4 kulübün katılımıyla düzenlenmesi planlanan ligde, 2 takım çekildi, bir ekip ise maçlara çıkmadı. Hiç maç yapmadan, hükmen galibiyetler sonucu 18 puan toplayan İl Özel İdare Köy Hizmetleri şampiyonluğa ulaştı. Kulüp, şampiyon olması nedeniyle Kastamonu'yu Türkiye Şampiyonası gruplarında temsil edecek.

Kulüp başkanı Nida Sinsi, 4 yıldır sayısı artarak devam eden altyapı takımlarına sahip olduklarını belirtti. Sezon başında 4 takımın katılacağı bir lig oluşturulduğunu anlatan Sinsi, "Fakat diğer takımlar bazı maddi zorluklar ve başka sebepler neticesinde ligden çekildi. Son kalan rakibimiz de maçlara çıkmayacağını bildirdi. Biz hiç maç yapamadan şampiyon olduk" dedi.

Futbolcuların gelişimlerini sağlayabilmek için maç yapmalarının önemli olduğuna işaret eden Sinsi, şunları söyledi:

"Buruk bir şampiyonluk yaşadık. Bu bizim çok hoşumuza gitmedi. Gelecek vadettiğini düşündüğümüz bir yaş grubunun maç yapamamış olması bizi endişeye sevk ediyor. Gruplarda şu an için hangi takımlarla mücadele edeceğimiz belli değil. Daha önceki senelerde final oynamışlığımız var ama son maçlarda elendiğimiz de oldu. Kastamonu'yu temsil eden bir takım olarak gruplardan bir üst seviyeye çıkmak her zaman hedefimizdir."

Takım antrenörü Seyfi Tekin ise geçen yıl 14 Yaş Altı Milli Takım kampına 3 futbolcularının katıldığını kaydederek, "Hiç maç yapamadan gruplara gideceğiz. Onun eksikliği içerisindeyiz" diye konuştu.

"RAKİP ÇIKMAYINCA ÜZÜLDÜK"
Takımın kalecisi Salih Elmacı da sezon başından itibaren antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Rakip çıkmayınca üzüldük. Maça çıksalardı gruplara daha hazırlıklı giderdik. Kendimize çok güveniyorduk. Herkesi yenerek şampiyon olsaydık daha iyi olurdu" dedi.

Hiç maç yapmadan Kastamonu'yu gruplarda temsil edeceklerine işaret eden Eren Furkan Öztürk de, "Aslında üzücü bir şey. Keşke maç yapsaydık. Rakip çıktı da biz mi yenmedik. Rakip çıksa da yenerdik, sonuç farklı olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.

"BU ÇOCUKLAR ÇALIŞTI, EMEK VERDİ"
Kastamonu Futbol İl Temsilcisi Serdar Badioğlu da geçen ağustos ayında tüm kulüpleri toplayarak lig oluşumunu yaptıklarını hatırlattı. Gençlerin daha çok maç yapmasını istediklerini ifade eden Badioğlu şunları kaydetti:

"Bazı olumsuzluklar oldu. 15 yaş altı için 4 takımlı bir lig oluşturduk. İki takımımız lig başlamadan çekildi. Biz Kastamonu'dan Türkiye gruplarına bir takım çıksın istedik. Ligi devam ettirip ettirmeme yetkisi bizdeydi. Bu çocuklar çalıştı, emek verdi. Biz de ligin devam etmesi yönünde karar aldık."

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Anahtar Kelimeler:
İl Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü Kastamonu 15 Yaş Altı Futbol Ligi

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