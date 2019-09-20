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Kastamonu'nun coğrafi işaretli 11 ürünü dünyaya tanıtıldı! Kastamonu meşhur yemekleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Gastronomi alanında geniş bir yelpazeye sahip olan Kastamonu'nun yöresel lezzetleri 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi'nde dünyaya tanıtıldı. 11 çeşit coğrafi işaretli ürünün yanı sıra çeşit çeşit lezzetler ve el emeği göz nuru ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 800'den fazla yemek çeşidine sahip Kastamonu'nun meşhur yemeklerini sizler için bir araya getirdik.

Kastamonu'nun coğrafi işaretli 11 ürünü dünyaya tanıtıldı! Kastamonu meşhur yemekleri

Kastamonu mutfağı, bölgeyi her ziyaret edeni kendisine hayran bırakıyor. Kastamonu yöresel yemekleri arasında Tosya üzümü ve pirinci, İnebolu kestanesi, Azdavay armudu, Araç ceviz ve kızılcığı, Taşköprü eriği ve sarımsağı bulunuyor.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediye Başkanlığı ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğiyle Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Kastamonu, 28 ürünü ile katıldı. "Anadolu'dan dünyaya" temasıyla hazırlanan bu zirvede Kastamonu'nun coğrafi işaretli 11 ürünü de tanıtıldı. Kastamonu standında coğrafi işaret çalışmaları süren kestane balı, siyez unu, örme fanila, üryani eriği, yaş tarhana, kestane balı, Araç soğanı, ceviz helvası, cırık tatlısı, fındık şekeri, Şehit Şerife Bacı mantısı, Göce çorbası ve Tosya kıstısı olmak üzere 18 ürününün tanıtımı da yapıldı. İlginin yoğun olduğu stantta vatandaşlar yöresel lezzetleri tatmak için birbiri ile yarıştı.

Eski ve tarihi bir yapıya sahip olan Kastamonu'nun meşhur lezzetleri ise şöyle;

ETLİ EKMEK
Konya'nın etli ekmeği ile karıştırılmamalıdır. İkisi de birbirinden farklıdır, sadece isim benzerliği bulunur. Saçta pişirilen hamurun içine kıymalı harç hazırlanır. Dileyen patatesli, peynirli ya da ıspanaklı hazırlayabilir.

ÇEKME HELVA

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Çekme helva, Kastamonu'nun en bilinen tatlısıdır. Çekme helvasının yapımı oldukça zahmetlidir. Hazırlanması en az bir saat sürer. Mermer tezgahında çekilerek genişletildiği için adı çekme helva olarak kalmıştır.

BANDUMA
Banduma, hindi eti, yufka ve cevizden hazırlanan bir ana yemektir. Son derece lezzetli olan bu yemekte hindi eti yerine tavuk eti de tercih edilebilir. Pişen etin suyuyla yufkalar ıslatılır. Ardından ıslanan yufkalar et ve cevizle buluşur.

KASTAMONU PASTIRMASI
Kayseri'de olduğu gibi Kastamonu'nun da pastırması meşhurdur.

PÜRYAN KUYU KEBABI
Bir buçuk metre derinliğinde özel hazırlanmış kuyularda pişirilir. Genelde kuzu eti kullanılır. Köz ateşte yaklaşık 2 saat pişirilir.

EKŞİLİ PİLAV

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Mercimekle beraber tereyağında kavruşan ince bulgura bir de soğan eklenince tadından yenmiyor. Oldukça zahmetli olan ekşili pilavı yapmak için bir hayli zaman ve el becerisi de gerekiyor.

PATATES PAÇASI
Taşköprü sarımsağı haşlanmış patates ve yoğurtla buluşuyor. Paça ise ocakta ya da fırında pişiriliyor.

İNEBOLU SİMİDİ
Kastamonu'nun en sevilen yerlerinden biri olan İnebolu'ya özgü bu simit, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi. Taş fırında pişen İnebolu simidinin en önemli özelliği ise susamsız oluşu.

KAŞIK HELVASI

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Un ve şeker ile hazırlanır. Genelde toz şeker yerine pudra şekeri ilave edilir. Tereyağıyla pişirilen un helvasına kaşıkla şekil verilir.

SİYEZ BULGUR PİLAVI

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Bölgenin en sevilen yemeklerinden biridir. Kastamonu'nun siyez bulgurundan domatesle birlikte pişirilir. Toz zerdeçal ve sarımsak olmazsa olmazdır.


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