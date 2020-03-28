YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Otogarı'nda koronavirüs sakinliği

Kastamonu Otogarı'nda koronavirüs sakinliği

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.03.2020 19:15 | Son Güncelleme

Kastamonu Otogarı'nda koronavirüs sakinliği

Kastamonu Otogarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından salgın nedeniyle tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kontrollerini artırdı, kısıtlamalara uymayan bazı vatandaşları da uyardı.

Şehirlerarası otobüs seferlerinin saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılması nedeniyle kentteki otobüs terminalinde çok az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Terminalde çok az sayıda yolcu kalması nedeniyle pek çok esnaf da iş yerini kapattı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Serkan Kaya, AA muhabirine, dün uçakla İstanbul'dan Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

Eşyalarını alıp tekrar otobüsle İstanbul'a dönmek istediğini anlatan Kaya, "Bu akşama bilet almıştım. Otobüs firması biletimin iptal olduğunu söyledi. Ne yapacağımızı şaşırdık. İstanbul'daki arkadaşlarımızı aradık, yardım istedik. Onlar özel araçla bizi alacak." dedi.

Terminalde esnaflık yapan Şükrü Şahin ise otobüs seferleri iptal edildiği için dükkanlarını kapattıklarını ifade etti.

İl merkezi ile Cide ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün sahibi Murat Aydın da 20 kişilik kapasitelerini alınan karar doğrultusunda 10'a düşürdüklerini belirterek, "Zaten yolcu da yok. Cide'den 2 kişiyle geldim, giderken de 4 kişi götüreceğim. Bu virüsün bir an sona ermesini temenni ediyorum." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu koronavirüs Otobüs Otogar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na yeni bölüm

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu’na yeni bölüm

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

Kastamonu Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
12:55
İkindi
16:26
Akşam
19:12
Yatsı
20:34

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Nur Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.