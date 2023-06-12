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Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin 4 projesi kabul edildi

12.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 proje, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı tarafından onaylanarak destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin 4 projesi kabul edildi

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı çerçevesinde önemli başarılar elde etti.

Kastamonu Üniversitesi’ndeki 4 akademisyenin TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri programına yaptığı başvuru onaylandı. Üniversitenin Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Birinci’nin yürütücülüğündeki "Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisas Odağında Bildiri ve Makalelerin Niteliğinin Artırılması", Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aydoğan tarafından yürütülen "Ormancılık ve Orman Endüstrisi Alanında Veri Analizi Yöntemleri ve Uygulamaları" projesi, Tosya Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karamanoğlu’nun yönetimindeki "Üniversite Öğrencileri için İhtisas Odağında TÜBİTAK 2209 Projelerinin Niteliğinin Arttırılması" projesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Evcin’in yönettiği "İklim Değişikliği Temelinde Orman Ekosistemlerindeki Değişimleri Anlama Kursu" projesi kabul edilerek destek almaya hak kazandı.

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