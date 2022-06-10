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Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

10.06.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kastamonu Üniversitesinden 2021-2022 akademik yılında mezun olan 5 bin 756 öğrenci için tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Emin Baydil Futbol Sahası'ndaki törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Öğrencilerin yeni bir döneme girdiğini dile getiren Topal, "İş hayatınızda ve akademik çalışmalarınızda ülkenize, milletinize, ideallerinize olan sadakatinizi asla kaybetmemelisiniz. Kalpsiz bir beden nasıl cesetten ibaretse değerlerinden ve köklerinden kopma pahasına elde edilen kariyer ve başarı da aynı şekilde anlamsız ve ruhsuzdur. Sizlerin ne pahasına olursa olsun kazanmanın değil, hakkıyla, alın teriyle, ahlaki ilkelere ve kadim medeniyetimizin değerlerine riayet ederek kazanmanın çabası içinde olacağınıza inancım sonsuzdur." dedi.

Üniversiteli kimliğinin önemine değinen Topal, "İçinde bulunduğumuz çağ, hayat boyu öğrenme, hayat boyu eğitimi sürdürme çağıdır. Eğitim hayatınızda elde ettiğiniz bilgileri sürekli güncelleyerek, bunun yanında sürekli daha ileriye taşıyarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine katkı vermek mesuliyetlerinizin başında gelmektedir. Hayatınız boyunca daima haktan, adaletten, barıştan, sevgiden, saygıdan, kardeşlikten, paylaşmadan, yardımlaşmadan yana olun, bu değerlerin müdafisi olun, bu ülke ve beşeriyet için umut olun." diye konuştu.

Üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerin takdim edildiği tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt da katıldı.

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