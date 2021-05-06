YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Vatandaşlarımızdan 10 gün daha sabır bekliyoruz"

Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Vatandaşlarımızdan 10 gün daha sabır bekliyoruz"

06.05.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Vatandaşlarımızdan 10 gün daha sabır bekliyoruz"

1/

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreciyle ilgili vatandaşlardan sabır göstermelerini istedi.

Vali Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, emniyet ve jandarma ekipleriyle 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki uygulama noktasında denetime katıldı. Vali Çakır sürücülere broşür ve şapka verdi.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları bilinçlendirmek, trafik kazalarını ve trafikte istenmeyen davranışları en aza indirmek istediklerini belirtti.

Vatandaşları hem emniyet kemeri kullanımı hem de trafikte belirlenen kurallara uyum noktasında bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ettiklerini anlatan Çakır, amacın "trafikte sıfır hata sıfır kaza" olduğunu vurguladı.

- "Sabrın sonu bayram olacak"

Vatandaşların "tam kapanma" sürecinde Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlere uyduğunu söyleyen Vali Çakır, "Vatandaşlarımızdan 10 gün daha sabır bekliyoruz. İnşallah 10 gün sonra sabrın sonu bayram olacak. Şu an itibariyle vaka sayılarımızda düşüş devam etmekle beraber aslında çok keskin bir düşüş de maalesef şu ana kadar yok ama aşağı doğru bir trend de yakaladık. Tam kapanmanın etkilerini de bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu güçlü bir şekilde görmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.

Kastamonu'nun tam kapanma süreci öncesinde yoğun göç aldığını dile getiren Çakır şunları kaydetti:

"Bu işimizi hayli zorlaştırdı ama bu konuda her türlü tedbirlerimizi aldık. Kırsalda jandarmamız, merkezde emniyetimiz, belediyelerimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın da katılımıyla yoğun bir şekilde denetim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Şu aşamada hastanelerde herhangi bir sıkıntımız yok. İki hafta öncesine göre çok çok daha iyi durumdayız. Ama kapanmanın faydasını görebilmemiz için 10 gün daha yasaklara, tedbirlere sıkı sıkıya riayet etmemiz lazım. Kurallara üst seviyede uyan vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için tekrar teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar, bu alınan tedbirler hepimizin sağlığı için."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izlediAkılalmaz olay! Evini ateşe verdi, sandalye çekip izledi
Kastamonu'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Demiryapan son yolculuğuna uğurlandıKastamonu'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Demiryapan son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:29
Öğle
12:47
İkindi
16:39
Akşam
19:54
Yatsı
21:29

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Gazi Eczanesi
Merkez
Yeni Çınar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.