YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu Valisi Çakır AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu Valisi Çakır AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Valisi Çakır AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çakır, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Çakır, haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir " ve spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı karesine oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hem çok anlamlı hem de tarihe not düşen kareler olduğunu ifade eden Çakır, "Anadolu Ajansı bu toprakların sesini duyurma noktasında çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu yaz Bozkurt ilçesinde büyük bir sel felaketi yaşandı. Yılın fotoğrafları arasında bu selin büyüklüğünü gösteren bir fotoğraf da bulunuyor. Bölgede yaşananların hızlı bir şekilde duyurulması ve Türkiye'deki basına öncülük etmesi nedeniyle Anadolu Ajansını kutluyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
Boşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan ettiBoşanma davasına saatler kala katledilmişti! Kararı duyunca isyan etti
Kastamonu'da taş kırma makinesinin içine düşen işçi öldüKastamonu'da taş kırma makinesinin içine düşen işçi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:30
Sabah
08:03
Öğle
12:51
İkindi
15:09
Akşam
17:29
Yatsı
18:57

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Nisan Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.