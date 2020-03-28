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Kastamonu Valisi Karadeniz: "Koronavirüs vaka sayımız çok az"

KASTAMONU HABERLERİ  | 28.03.2020 20:50 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Karadeniz: "Koronavirüs vaka sayımız çok az"

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Pandemi Kurulu toplandı.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında İl Genel Meclisinde yapılan toplantıda, salgın tedbirleri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen ve hayata geçirilecek çalışmalar değerlendirildi.

Karadeniz, yaptığı konuşmada, alınan kararların vatandaşların normal yaşama en kısa sürede dönmeleri için gerekli olduğunu söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede en önemli önerinin evde kalmak olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Türkiye'nin birçok şehrindeki rakamlara göre durumu en iyi iller arasında yer alıyoruz. Vaka sayımız çok az. Bugüne kadar hiç yoğun bakımlık vakamız olmadı. Bu da bizim için ayrı bir avantaj." diye konuştu.

- "Çok sıkı tedbirler almak zorundayız"

Bu başarının vatandaşların hassasiyeti ve kurumlar arası iş birliği sayesinde olduğuna işaret eden Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok sıkı tedbirler almak zorundayız. Bunu yapmamızın sebebi, Kastamonu'daki durumun diğer illere göre gayet olumlu bir noktada olması, dolayısıyla çok daha farklı pozisyonda olan özellikle birkaç büyük şehirden ilimize gelebilecek bulaşıcılığın önüne geçmektir. Kararlara uymamanın bedeli ise sürecin uzaması ve daha fazla vaka yaşanması olacaktır.

Bu nedenle hepimiz bu sorumluluğu paylaşmak ve alınan kararlara uymakla yükümlüyüz. Kovid-19 ile ilgili zaman zaman öneriler gelmektedir. Bazen bir vatandaşımızın sosyal medya aracılığıyla yaptığı öneri dahi hıfzıssıhha kurulu kararına dönüşebilmektedir."

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını isteyen Karadeniz, "İl olarak hazırlığımız, olabilecek en kötü senaryoya göre yapılmıştır. Bunların birçoğunu kullanmaya bugüne kadar ihtiyacımız olmadı. İzolasyonu sağlarsak, çalışma hayatı ve tedavi gibi nedenlerle zorunlu olmadıkça evden çıkmazsak hazırlanan önlemlerin çoğunun hayata geçirilmesine gerek dahi kalmayacaktır." şeklinde konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile vali yardımcıları, İl İdare Kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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