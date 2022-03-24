Kastamonu ve Sinop kıyılarında fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'in doğusu, Kastamonu ve Sinop kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kastamonu ve Sinop kıyılarında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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