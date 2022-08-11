Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde yaşamını yitirenler anıldı

KASTAMONU/SİNOP (AA) - Kastamonu ve Sinop'ta 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

Bozkurt ilçe meydanında düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuşmasında selde yakınları ölenlere tekrar başsağlığı diledi.

Geçen yıl bölgenin büyük bir sel felaketi yaşadığına işaret eden Çataklı, şunları dile getirdi:

"Geçen yıl buraya geldiğimizde yukarıdaki akaryakıt istasyonunun önünde küçük minibüsler vardı. İnsanlar öyle bir telaşla o minibüslere binmeye çalışıyorlardı ki onların o ruh haline baktığınızda geriye dönme niyetleri yoktu. Herkes, 'Artık Bozkurt diye bir yer kalmadı' diyordu. Ama çok şükür, devletimizin bütün imkanları kullanılarak, yoğun bir çabayla, sivil toplum kuruluşundan ilgili kurumlara, yerel yönetimlere kadar yoğun bir arama kurtarma döneminde çalışma yürütüldü. Arkasından da buraya baktığınızda, tek tek sayılmaya lüzum görülmeden, bu ilçedeki her metrekare şahitlik eder, herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. O zaman da Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızın da ifade ettiği gibi, 'Bütün yaraları saracak, eskisinden daha iyi bir hale getireceğiz' denilmişti. Çok şükür o aşamaya çok yakın kaldı. Çok yakın zamanda çalışmalar bitirilerek şehrin eski canlılığının da ötesine geçirilmesi sağlanacak."

Kastamonu Valisi Avni Çakır da devletin tüm kademeleriyle vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Çakır, "Yaşananlara birçoğunuz şahitlik ettiniz. Buradaydınız. Bizler de devletin tüm kademeleriyle, bakanımızla, birim amirleriyle bölgedeki ilk dakikalardan itibaren gelişmeleri takip ettik. 12 Ağustos itibarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde tüm bakanlarımızla, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, çalışanlarla sahada destansı bir mücadele başlattık. Dört hafta gibi bir sürede Bozkurt'un her noktasındaki selin sebep olduğu tahribatı temizledik, imal sürecine başladık. Bu süreçte başta bakanlarımız olmak üzere, sahada buluna tüm devlet kademeleri büyük özveriyle çalıştı. Allah'a çok şükür, iş birliğimiz, arkadaşlarımızın üstün özverisi ile bugünlere geldik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Abana Kaymakamı Salih Ağar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan, selde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı "Bir Fotoğraf Binlerce Hikaye" adlı sergiyi de gezen heyet, daha sonra afetzedeler için yapılan TOKİ konutları ve sanayi sitesindeki dükkanları gezdi.

- SİNOP

Ayancık ilçesinde gerçekleştirilen programda, ilk olarak felakette yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edilerek dua okundu. Ardından Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler yakınlarını kaybedenleri evlerinde ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini yineledi.

Sahil Camisi'nde mevlit okutuldu. İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, selde hayatını kaybedenler için dua okudu.

Programa, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

