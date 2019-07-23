Kastamonu’ya gitmek için 10 harika sebep

Nice şehirler vardır, ayak bastığınız andan itibaren sizi kendine çeker. Şehrin çok popüler olmayışı sizi kendine her zaman sıcak hissettirir. İşte Kastamonu’da benim her zaman bu sebeplere sığdırabileceğim bir şehir oldu. Kuzey Karadeniz’in gizli kalmış şehri bakirliği ve çeşitli zenginliği ile ziyaretçilerine keyif verecek bir kent. Ve bu coğrafyada gezilmesi ve görülmesi gereken şehir olarak düşünüyorum. Ülkemin popüler destinasyonlarının arasında sıkışmış, tüm güzellikleri es geçilmiş şehirlerinden. Ülkemizi defalarca karış karış gezmiş biri olarak böyle saklı cennetleri severim. 2018 yılında Kültür başkenti olan şehir aynı zamanda ülkemizin en temiz şehirlerinden biri seçilmiş. Kastamonu Kurtuluş savaşındaki gösterdiği büyük başarısı, farklı kültürü, değerleri, inanç turizmi, muhteşem doğası ve tadına doyamayacağınız lezzetleriyle insanı kendine hayran bırakıyor. Kastamonu araç kiralama ile şehri özgürce keşfedebilirsiniz.

Kurtuluş savaşında büyük önem arz eden İstiklal Yolunu yürüyün.