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Kastamonu’ya gitmek için 10 harika sebep

mustafa.saygin mustafa.saygin
SEYAHAT  | 23.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Kastamonu birbirinden değerli alana ve aktiviteye ev sahipliği yapıyor. Gezgin Cüneyt Durhan sizler için yazdı.

Kastamonu’ya gitmek için 10 harika sebep
GİDİŞ
İstanbul
2019-07-30 11:05:00
Kastamonu
2019-07-30 12:30:00
DÖNÜŞ
Kastamonu
2019-08-06 13:25:00
İstanbul
2019-08-06 14:55:00
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Nice şehirler vardır, ayak bastığınız andan itibaren sizi kendine çeker. Şehrin çok popüler olmayışı sizi kendine her zaman sıcak hissettirir. İşte Kastamonu’da benim her zaman bu sebeplere sığdırabileceğim bir şehir oldu. Kuzey Karadeniz’in gizli kalmış şehri bakirliği ve çeşitli zenginliği ile ziyaretçilerine keyif verecek bir kent. Ve bu coğrafyada gezilmesi ve görülmesi gereken şehir olarak düşünüyorum. Ülkemin popüler destinasyonlarının arasında sıkışmış, tüm güzellikleri es geçilmiş şehirlerinden. Ülkemizi defalarca karış karış gezmiş biri olarak böyle saklı cennetleri severim. 2018 yılında Kültür başkenti olan şehir aynı zamanda ülkemizin en temiz şehirlerinden biri seçilmiş. Kastamonu Kurtuluş savaşındaki gösterdiği büyük başarısı, farklı kültürü, değerleri, inanç turizmi, muhteşem doğası ve tadına doyamayacağınız lezzetleriyle insanı kendine hayran bırakıyor. Kastamonu araç kiralama ile şehri özgürce keşfedebilirsiniz.

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Kurtuluş savaşında büyük önem arz eden İstiklal Yolunu yürüyün.

Muhteşem Valla Kanyonunu gezin.

Hafta sonu keyfi için at çiftlikleri olan otellerde konaklayın.

Ilgaz Milli Parkını keşfedin.

Kasaba köyünde yer alan Mahmut bey camini ziyaret edin.

Küre dağlarında yürüyüşler yapın.

Nefis Kastamonu mutfağının lezzetlerini deneyin.

Cide Gideros koyunda denize girin.

Şehrin her yerine yayılmış tarihi konakları gezin.

Günümüzün trendi sağlıklı yaşam için Siyez ürünleriyle tanışın.

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Bu nedenler şehre gelmeniz için aslında sudan sebepler. Kastamonu kültürüyle, lezzetleri, tarihi ve eski yapılarıyla büyük bir zenginlik taşıyor. Şehre ilk adımımı attığım andan itibaren keyifli anlar yaşamama bir çok değeri sebep oldu. Cennet ülkemin en güzel köşelerinden birisi olan Kastamonu’yu es geçmeyin, gelmek içinde sebep aramayın Bu şehir sizlerin beklentilerini karşılayacak sebeplere sahip. Gezin, görün, keşfedin, deneyimleyin.


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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU ılgaz milli parkı

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