Kastamonu'da 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, bir kişiyi yaralayan kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Çamaltı köyünde Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit O'yu (33) pompalı tüfekle vurduktan sonra jandarma tarafından sonra gözaltına alınan Serhat O. (35) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Serhat O, babasına ait evi boyamak için köye gelen Abdurrahman Birgün ve Hamit O. ile öğrenilemeyen bir nedenle tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan pompalı tüfekle boyacıları vurmuştu. Olayda Abdurrahman Birgün hayatını kaybederken, Hamit O. yaralanmıştı.

