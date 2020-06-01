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Kastamonu'da 16 ay önceki gasp olayının faillerini JASAT yakaladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 01.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 16 ay önceki gasp olayının faillerini JASAT yakaladı

Kastamonu Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kentte 16 ay önce bir kişinin 23 bin lira parası ile 13 cumhuriyet altını ve cep telefonunun gasbedilmesi olayıyla ilgili 2 zanlıyı Yozgat'ta yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, JASAT, ilçede 24 Ocak 2019 tarihinde evlenmek maksadıyla bir internet sitesinden tanıştığı kadının "yakınlarım" diyerek gönderdiği 2 kişiyi evine alan 65 yaşındaki kişinin gasbedilmesi olayıyla ilgili dosyayı yeniden açtı.

Evlenme vaadiyle kandırılan kişinin evine farklı isimlerle giden, söz konusu kişinin 23 bin lira parası ile 13 cumhuriyet altını ve cep telefonunu gasbeden zanlıların kimliklerinin titiz bir çalışma sonucu F.Y. ve A.Ç. olduğunu belirleyen JASAT harekete geçti.

F.Y. ve A.Ç. Yozgat'ta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gasp ve dolandırıcılık suçlarından adli işlem başlatıldı.

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