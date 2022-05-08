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Kastamonu'da 2 yıl aradan sonra Hıdırellez Şenliği yapıldı

08.05.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 2 yıl aradan sonra Hıdırellez Şenliği yapıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 2 yıl aradan sonra Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Okluk köyünde Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yılda yapılamayan ve en az 100 yıllık bir gelenek olduğu belirtilen şenliğe katılım yüksek oldu.

Kastamonu merkez ve Daday'ın köylerinden gelen yaklaşık bin kişi, Sarnıç Mahallesi'nde köy konağının bulunduğu yerde birlikte dua edip, yemek yedi.

Okluk Köyü Muhtarı Ahmet Tosbıyık, AA muhabirine, uzun zamandır özlemini duydukları Hıdırellez Şenliğini yeniden yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şenliğe her yerden insanların geldiğini aktaran Tosbıyık, "68 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu geleneğimiz devam ediyor. İki yıldır pandemi nedeniyle yapamadığımız şenliğimizi bu yıl yeninden yapıyoruz." dedi.

Şenlik sayesinde bölge insanının tanışıp kaynaştığını aktaran Tosbıyık, "Çevre köylerden gelenlerle, kendi köylülerimiz bir araya geliyor. Tanışılıyor, sohbetler yapılıyor, kurbanlar kesiliyor, gelenlere yemek ikram ediliyor. Geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden 95 yaşındaki Mehmet Köylü ise "Çocukluğumdan beri bu gelenek yapılıyor. Birlikte kurbanlar kesilip yemek ikram ediliyor, dua ediliyor." ifadelerini kullandı.

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