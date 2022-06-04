YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da 2 yıl önceki hırsızlıkla ilgili 3 zanlı yakalandı

Kastamonu'da 2 yıl önceki hırsızlıkla ilgili 3 zanlı yakalandı

04.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 2 yıl önceki hırsızlıkla ilgili 3 zanlı yakalandı

Kastamonu'da yaklaşık 2 yıl önce hırsızlık yapan 3 kadın, jandarma ekiplerince yakalandı.

Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyünde 14 Ağustos 2020'de bir evden altın ile para çalınması olayının çözülmesi için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada şüphelilerin B.B. (45), K.B. (53) ve P.B. (34) isimli kadınlar olduğunu tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
Kastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladıKastamonu'da düzenlenen Türk Dünyası Günleri başladı
Büyükçekmece'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildiBüyükçekmece'deki trafik kazasında ölen gencin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
03:07
Sabah
05:06
Öğle
12:48
İkindi
16:48
Akşam
20:21
Yatsı
22:10
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Sezonu açtı! Bikinisiyle sere serpe uzandı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.