Kastamonu'da 3. Uluslararası Çevre ve Orman Koruma Sempozyumu düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ev sahipliğinde Mindanao Devlet Üniversitesi, IPB Üniversitesi ve Güneydoğu Asya Bölgesel Tropikal Biyoloji Merkezi tarafından Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde düzenlenen sempozyuma 9 ülkeden 110 bildiri gönderildi.

"Kovid-19 sonrası dönemde dayanıklı ve sürdürülebilir bir ekosisteme doğru çevre ve orman kuruma" konusuyla düzenlenen sempozyum Türkiye, Filipinler ve Endonezya milli marşlarının okunmasının ardından başladı.

Sempozyumda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin etkilerinin 1990'lı yılların sonlarında politik bir gündem olarak tartışılmaya başladığını söyledi.

Endonezya'da 2007’de gerçekleşen sel felaketinde 70 bin evin kullanılamaz hale geldiğini anlatan Er, şunları söyledi:

"Neredeyse 500 bine yakın Endonezya vatandaşı başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır. Filipinler ise doğal afetlere en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. Öte yandan Türkiye olarak bizler de tüm dünyada olduğu gibi iklim değişikliğinin doğamız üzerindeki olumsuz etkisini, özellikle son yıllarda yaşadığımız orman yangınları ve sellerle çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Bu sempozyumda, iklim değişikliği ve afetler, ağaç bilimi, ağaç ürünler ve biokütle enerji üretim sistemi; ekosistemin korunması ve yönetimi, ormancılıkta yenilikçi teknolojiler gibi çeşitli başlıklarda bu konu çok farklı boyutlarıyla ele alınacak. Bu konuda ülkelerin bilgi ve deneyim paylaşımını YÖK olarak çok önemli buluyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin, dünya genelinde en fazla uluslararası öğrenciye sahip 10 ülkeden biri olduğunu anlatan Er, "Yükseköğretim alanında uluslararası işbirliklerini, ortak bilimsel projeleri, ortak yayınları, ortak diploma programlarını, öğretim üyesi ve öğrenci değişimini özellikle teşvik ediyor ve destekliyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ise küresel hale gelen bu sorunlarla başa çıkmak için küresel çözümler üretilmesi gerektiğini söyleyerek, "Yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza temiz bir doğayı ve yeşil bir çevre bırakmak hepimiz için bir insanlık görevidir. Dünyamızı tehdit eden küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre kirliliğine karşı siz değerli bilim insanlarının önereceği değerli tavsiyeler, politika üreticiler için yol gösterici olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ağaçlandırma seferberliği başlattığını söyledi.

Son 20 yılda 5 milyar fidanın toprakla buluştuğunu anlatan Çelik, "2000 öncesi son 60 yıldaki dikilen ağaç sayısından fazladır. Bir taraftan son 20 yılda orman emval üretimindeki yaklaşık 2 katından fazla artışa rağmen, orman varlığımızda da 2 milyon hektarlık bir artış yakalayarak, toplam orman alanlarımızı 23 milyon hektar alana ulaştırdık. Türkiye’de şu anda yaklaşık yüzde 29'luk orman varlığına sahibiz." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Kastamonu'nun "yeşilin başkenti" olduğunu söyleyerek, "İki yılda 100 binin üzerinde atalık tohumlarımızdan fide dağıtmıştık. Bu yıl tek seferde 100 binin üzerinde fide dağıtacağız." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da üniversitede bilimsel faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Sempozyuma 10 ülkeden 110 bildiri gönderildiğini ifade eden Topal, "Sempozyumda orman ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir yönetimi, iklim değişikliği, tabii afetler ve tabii afetlerin ormanlara etkileri, biyokütle enerjisi, ekosistem hizmetleri, sosyal ormancılık, ormancılık politikaları ve sertifikasyon sistemleri, su ve havza yönetimi, odun dışı orman emvali, orman endüstrisi, ekoturizm, iklim değişikliğine uyum ve azaltma teknolojilerine kadar varan çok geniş yelpazede birbirinden değerli çalışmalar sunulacaktır. Sempozyum ortaklarımız ile var olan münasebetlerimizi çok daha ileriye taşımayı arzuluyoruz." diye konuştu.

