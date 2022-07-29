Kastamonu'da 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali düzenlenecek

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 11-14 Ağustos tarihleri arasında 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali gerçekleştirilecek.

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun da yer aldığı ilçedeki festivalde, kanyon geçişlerinin yanı sıra çok sayıda etkinlik yapılacak.

İlçedeki turistlik alanların gezileceği etkinliğin son gününde ise sporcular Valla Kanyonu'ndan çıkacak.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gazetecilere, böyle bir festivale ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçenin önemli doğa güzelliklerine sahip olduğunu ve bu güzellikleri dünyaya tanıtmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Yaşar, şunları anlattı:

"Kanyoncular ve doğaseverleri 5. kez ilçemizde ağırlayacağız. Dünyanın 2. büyük kanyonu olan Valla Kanyonu ilçemizde. Yer yer yüksekliği 1100 metreyi, uzunluğu ise 12 kilometreyi bulan Valla Kanyonu sporcular tarafından geçilecek. Aynı zamanda ilçemizdeki Horma Kanyonu'ndan da geçişler yapılacak. İlçemizde çok önemli mağaralar var, bu mağaralar gezilecek. Bunun dışında doğa gezileri de gerçekleştirilecek."

