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Kastamonu’da 5 kişi Instagram üzerinden dolandırıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde sosyal medya hesabı olan Instagram yoluyla 5 kişi dolandırıldı.Daday’da bir vatandaşın Instagram hesabını çalarak ele geçiren kişi ya da kişiler, “Hediye çeki kazandınız” yoluyla 5 kişiyi dolandırdı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde sosyal medya hesabı olan Instagram yoluyla 5 kişi dolandırıldı.
Daday’da bir vatandaşın Instagram hesabını çalarak ele geçiren kişi ya da kişiler, “Hediye çeki kazandınız” yoluyla 5 kişiyi dolandırdı. Instagram hesabını ele geçiren dolandırıcılar, “Tebrikler, yardım kampanyasından 700 TL kazandınız. Kazanmak isteyenler mesaj atsın” ibaresini durum olarak yayınladı. Hediyeyi kazanmak isteyenlerin mesaj atmasını isteyen dolandırıcıların ağına Daday’dan 5 kişi yakalandı. Mesaj yoluyla kendilerine özelden ulaşan dolandırıcıların istediklerini uygulayan 5 kişi, gelen telefon faturalarının kabarıklığını görünce dolandırıldığını anladı.
Dolandırılan şahısların şikayeti üzerine polis ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler, vatandaşları sanal alem başta olmak üzere telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmalarını, böyle bir durumda hemen 155 Polis İmdat Hattını arayarak ihbar etmelerini istedi.

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Abana
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Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
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