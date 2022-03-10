Kastamonu'da 99 yıl önce tifüsle mücadelede şehit olan doktor anıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, mücadele ettiği tifüs salgını yüzünden 1923 yılında yaşamını yitiren Dr. İsmail Hakkı Bey, dualarla anıldı.

Şehit doktor İsmail Hakkı Bey için 1923 yılında İnebolu halkı tarafından dikilen anıt önünde İl Sağlık Müdürlüğünce program düzenlendi.

Programda konuşan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İsmail Hakkı Bey'in tifüs salgını ile mücadele ettiğini söyledi.

Bu hastalıkla mücadele sırasında kendisinin de aynı hastalığa yakalanarak vefat ettiğini anlatan Baycar, "Milletimize sağlık ulaştırmak adına şehit olan bütün doktorlarımıza, İsmail Hakkı Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından Dr. İsmail Hakkı Bey ve tüm tıp şehitleri için dua edildi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, Belediye Başkan Vekili Nihat Öz, kurum amirleri ve sağlık personeli katıldı.

