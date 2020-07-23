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Kastamonu'da ağaç işleri yapılan fabrikadaki yangın hasara yol açtı

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

Kastamonu'da ağaç işleri yapılan fabrikadaki yangın hasara yol açtı

Kastamonu'da ağaç işleri yapılan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu-İhsangazi kara yolunda bulunan, ağaç işleri yapılan bir fabrikanın yağ kazanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerle müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Fabrikada hasara neden olan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle şehrin üzeri siyah dumanla kaplandı.

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