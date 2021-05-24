Kastamonu'da ağaçlandırma yapılan yangın sahasında mantar toplayan 22 kişiye ceza kesildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve ağaçlandırmak için tohum ekilen alanda mantar toplayan 22 kişiye para cezası kesildi.

Derekaraağaç-Arslanlı köyleri arasında geçen yıl eylül ayında meydana gelen orman yangını söndürüldükten sonra bölge tekrar ağaçlandırmak için tohum ekimi yapıldı.

Taşköprü Kaymakamlığı tarafından yeni filizlenen fidanlara zarar verildiği gerekçesiyle, bölgede mantar toplamak yasaklandı.

Buna rağmen ağaçlandırma bölgesinde mantar toplayan 22 kişiye ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince 18 bin 365 lira idari para cezası uygulandı.



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